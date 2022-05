Ocean Night Wiener Neudorf: Charity-Veranstaltung für Meeres- und Artenschutz

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Am 10. Juni: Ocean Night mit internationalen Experten und Tombola in Wiener Neudorf. Foto: Sharkproject

E in Fixtermin für die österreichische Taucherszene und alle Menschen, die an Meeres- und Artenschutz interessiert sind. Nach dem Erfolg der 1. „Ocean Night“ mit über 400 Besuchern im April 2019, wird es im Jahr 2022 a, 10. Juni wieder eine „Ocean Night“ in Österreich geben.