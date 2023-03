Ö3-Verkehrsprognose Ostern: Viel Verkehr auf Ost- und Westautobahn

Auf Niederösterreichs Autobahnen kann es im Osterverkehr vermehrt zu Staus kommen. Foto: EINSATZDOKU.AT, PATRIK LECHNER

A b diesem Wochenende beginnen in Österreichs Schulen die Osterferien. Der Hauptreisetag auf Österreichs Straßen wird laut Ö3 dann der kommende Samstag. Auf der Ost- und Westautobahn wird vor allem am Gründonnerstag und Karfreitag hoher Reiseverkehr erwartet. In NÖ ist außerdem ab Freitag die Pielachtalstraße gesperrt.