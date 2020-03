"Im Zuge unserer engen Zusammenarbeit im täglichen Dienstbetrieb und im Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) hat sich herausgestellt, dass es wie in vielen anderen Bereichen auch bei der Bergrettung Bedarf an Schutzausrüstung gibt", sagt Reinhard Kraxner, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung.

Da bei der Rettung im alpinen Gelände hochinfektiöse Patienten nicht die Regel sind, ist im Bergrettungsdienst kein oder kaum entsprechendes Schutzmaterial vorrätig. "Entsprechend rasch wurde auf Bundes- und Landesebene daher der Bedarf dieser besonderen Ausrüstung für die Bergretterinnen und Bergretter eingemeldet", berichtet Martin Gurdet, Bundesgeschäftsführer der Österreichischen Bergrettung.

"Da die ÖAMTC-Flugrettung im Augenblick über ausreichend Atemschutzmasken verfügt, war für uns sofort klar, dass wir hier unterstützen", ergänzt Kraxner. So konnten in den vergangenen Tagen Atemschutzmasken aus dem Bestand der Christophorus-Flotte an die Bergrettung übergeben werden.