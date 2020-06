Überwiegen wird der Ausflugsverkehr innerhalb Österreichs. Bei Schönwetter werden so beispielsweise viele zu den Seen in Salzburg, Oberösterreich und Kärnten unterwegs sein. In Niederösterreich wird die Wachau ein beliebtes Ausflugsziel sein, im Burgenland die Regionen am Neusiedler See. Einige werden aber auch schon einen Ausflug in die Nachbarländer Ungarn, die Slowakei, Tschechien oder Slowenien unternehmen oder dorthin zum Einkaufen fahren.

Bei der Einreise nach Österreich erwartet der ÖAMTC von Slowenien kommend beim Karawanken Tunnel (A11) und von Ungarn kommend bei Nickelsdorf (A4) stärkeren Verkehr. Denn in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden Württemberg enden die zweiwöchigen Pfingstferien. Viele aus diesen Ländern, die die Ferien für eine Fahrt in ihre Heimatländer in Süd-Ost-Europa genutzt hatten, werden auf der Heimreise sein.