In Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande enden die Ferien. Aber auch Richtung Süden rechnen die ÖAMTC- Verkehrsexperten noch mit starkem Verkehr.

Strecken mit Staupotenzial

Vorarlberger Straße (L190) zwischen Lochau und Bregenz,

Fernpassroute (B179) zwischen Füssen und dem Inntal,

Brenner Autobahn (A13) speziell im Abschnitt Innsbruck – Schönberg,

Inntal Autobahn (A12) zwischen Schwaz und Innsbruck sowie bei der Grenzstelle Kufstein,

West Autobahn (A1) zwischen dem Walserberg und dem Knoten Salzburg,

Tauern Autobahn (A10) zwischen Salzburg und Puch, im Raum Knoten Pongau, St. Michael, Rennweg und im Großraum Villach,

Karawanken Autobahn (A11) vor dem Karawanken Tunnel,

Pyhrn Autobahn (A9) vor dem Gleinalm Tunnel und dem Grenzübergang Spielfeld Richtung Österreich,

Ost Autobahn (A4) zwischen Göttlesbrunn und Fischamend und vor der Grenzstelle Nickelsdorf Richtung Wien.

Stau-Hotspots im Ausland:

Slowenien/Kroatien: Grenzübergänge Macelj und Dragonja

Oberitalien: A4, Venedig - Triest, Palmanova-Portogruaro

Südtirol: A22, Brenner Autobahn, Mautstelle Sterzing

Durchfahrtssperren in Salzburg bis 8. September verlängert

Die verfügten Verkehrsmaßnahmen in Salzburg auf der Tauern Autobahn und auf der B1, der Zufahrt zum sogenannten Kleinen deutschen Eck, wurden bis 8. September verlängert. In Tirol gilt das Fahrverbot im Großraum Innsbruck, den Bezirken Reutte und Kufstein, noch bis 15. September.

„Kärnten Läuft“ - Wörthersee Halbmarathon 2019

Am kommenden Wochenende steht Kärnten ganz im Zeichen von „Kärnten läuft“, ein abwechslungsreiches Sportprogramm rund um den Wörthersee mit zahlreichen Bewerbern und tausenden Zusehern.

So führt der Wörthersee Viertel- und Halbmarathon am Sonntag in der Zeit von 07:30 bis etwa 13:00 Uhr zu regionalen Behinderungen, vor allem auf der Kärntner Straße (B83) kommt es immer wieder zu kurzfristigen Sperren. Auf der Süd Autobahn (A2) wird die Anschlussstelle Velden-Ost von 08:45 bis 09:30 Uhr nicht befahrbar sein.