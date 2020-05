"So viel wie am vergangenen Wochenende, speziell am Samstag, als die meisten Geschäfte erstmals nach langer Zeit wieder geöffnet waren, hatten wir während der gesamten Corona-Krise selten zu tun, obwohl wir durchgehend und uneingeschränkt im Betrieb waren", sagt Harald Mlinarik. Der Großteil der Einsätze war wegen defekter Batterien notwendig, was mit den langen Standzeiten der vergangenen Wochen erklärt wird.

45.000 Pannenhilfen

Im gesamten April 2020 leistete der Mobilitätsclub österreichweit insgesamt ca. 45.000 Pannenhilfen, außerdem wurden rund 10.000 Abschleppungen durchgeführt. Im Vergleich zum April 2019 ist das bei der Pannenhilfe ein Rückgang um 9,5 Prozent. Das liegt im Übrigen nicht allein an Corona – auch das milde Wetter hat zur Schonung der Batterien beigetragen.

Schutzausrüstung an Bord

Selbstverständlich wird auch in der ÖAMTC-Pannenhilfe weiterhin alles für den Schutz von Mitgliedern und Mitarbeitern getan. "Unsere Pannenfahrer haben Einweghandschuhe, Schutzbrille, Handwasch- und Desinfektionsmittel an Bord. Natürlich halten sie auch den Mindestabstand ein und vermeiden jeglichen unnötigen Kontakt", stellt Mlinarik klar.

Einsatzstatistik ÖAMTC-Pannenhilfe, nach Bundesländern (1. bis 3.Mai 2020)