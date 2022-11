Betriebsversammlung bei ÖBB führen zu Zugausfällen in der Ostregion

Werbung

Am Montag, dem 7. November, finden in der Zeit von 13 Uhr bis 14.30 Uhr Betriebsversammlungen der ÖBB in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland statt. Die Versammlungen sind als Informationsveranstaltungen vorgesehen und finden an verschiedenen Standorten in der Ostregion statt. Es kommt deshalb ab ca. 11 Uhr zu Verspätungen und Zugausfällen von Nahverkehrszügen in der Ostregion. Der Fernverkehr ist aus derzeitiger Sicht nicht betroffen. Die Auswirkungen können bis in die Abendstunden andauern.

Die Reisenden und Pendler werden gebeten, mehr Reisezeit einzuplanen. Detaillierte Informationen können in der Fahrplanauskunft SCOTTY, in der ÖBB Streckeninformation sowie auf oebb.at abgerufen werden. An den Bahnhöfen sollen die Fahrgäste laut ÖBB ebenfalls informiert werden.