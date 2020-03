Noch am Sonntag wurden in einer Sondersitzung des Nationalrats eine Reihe von Gesetzen beschlossen, die Einschränkungen im öffentlichen Leben mit sich bringen werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte ein Versammlungsverbot und eine weitgehende Einschränkung der Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum an. Konkret heißt das, dass Menschen sich vorzugsweise alleine bewegen sollen. Gruppenbildungen über fünf Personen werden aufgelöst. Das bestätigt der NÖN am Sonntag auch Polizeisprecher Heinz Holub: „Wir werden an die Vernunft der Leute appellieren, nicht in Gruppen zusammenzustehen.“

Urlaubssperre für die 5.000 Exekutivbeamten

Fix ist eine Urlaubssperre für die Polizisten. Die rund 5.000 Exekutivbeamten im Bundesland werden in den kommenden Tagen verstärkt im Außendienst tätig sein: „Wir werden unsere Präsenz im öffentlichen Raum deutlich verstärken.“

Hochbetrieb herrscht auch im Landesführungsstab des Roten Kreuzes NÖ: „Was immer funktionieren muss und auch funktionieren wird, ist die mobile Hauskrankenpflege und der Rettungsdienst“, sagt Rot-Kreuz-Sprecherin Sonja Kellner. 23.000 Menschen sind in NÖ in diversen Funktionen für das Rote Kreuz tätig, „und deren Motivation ist sehr hoch“. Wie im Detail die angekündigte Mobilisierung von Zivildienern der letzten fünf Jahre funktionieren wird, war am Sonntag noch nicht klar. Auch eine Zahl, wie viele Personen das betreffen könnte, lag noch nicht vor. „Beim Roten Kreuz ist es aber so, dass ohnehin viele nach Ableistung des Zivildienstes als Freiwillige bleiben“, weiß Kellner. Wer aktuell seinen Zivildienst leistet, wird verlängert.

Ausmusterung beim Heer gestoppt

Auch beim Bundesheer wird die Ausmusterung gestoppt. Betroffen davon sind vor allem jene jungen Männer, die Ende März abrüsten würden. Zusätzlich soll auch die Miliz helfen. „Unsere Planungen zielen darauf ab, dass wir als Teil der Solidargemeinschaft Niederösterreich dem Bedarf der zivilen Behörden angepasst reagieren können“, erklärt Landes-Militärkommandant Martin Jawurek. Der erste Auftrag ist eine Folge der Hamsterkäufe: Seit Montagfrüh hilft das Heer bei der Belieferung der Spar-Märkte in ganz Niederösterreich.

Bundesheer Hotline für Grundwehrdiener und Milizsoldaten

Das Bundesheer hat unter +43(0)50201 eine Hotline eingerichtet bei der sich Grundwehrdiener und Milizsoldaten aufgrund der Verlängerung des Grundwehrdienstes gem. §23 Wehrgesetzt und des geplanten Einsatzes der Miliz informieren können.