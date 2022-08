ÖKB-Landeswallfahrt nach Maria Taferl mit zahlreichen Ehrengästen

Werbung

Über 650 Kameradschaftsbundmitglieder aus 80 Verbänden fanden sich bei der diesjährigen ÖKB-Landeswallfahrt in der Basilika Maria Taferl (Bezirk Melk) ein. ÖKB-Landespräsident Josef Pfleger und Landesschriftführer Hermann Reisenbichler begrüßten unter anderem Landeseelsorger Franz Fahrner, welcher die heilige Messe hielt, Militärsuperintendenten Karl-Reinhart Trauner und Bauernbundpräsidenten Georg Strasser.

Friede und Freiheit als wichtigste Themen

Rudolf Striedinger, der designierte Generalstabchef, betonte bei seiner Festrede, die Wichtigkeit des österreichischen Bundesheeres in Zeiten des Krieges in der Ukraine. „Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar erleben wir eine Zeitenwende und es herrscht Krieg in Europa und ein vorläufiges Ende der langjährigen Friedensperiode, die nur von ´kleineren´ Konflikten geprägt war“, so Striedinger. Die Wichtigkeit einer Rückkehr zu einem dauerhaften Frieden in Europa wurde auch in weiteren Ansprachen der Ehrengäste immer wieder hervorgehoben.

Auch der niederösterreichische Militärkommandant Martin Jawurek, der geschäftsführende ÖKB-Landespräsident Josef Glaser und der Bürgermeister von Maria Taferl Heinrich Strondl nahmen an der Veranstaltung teil. Als Höhepunkt wurde beim 1961 errichteten Landesehrendenkmal des ÖKB ein Kranz niedergelegt.