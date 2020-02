176 Seeadler: zurückgekommen, um zu bleiben .

Die Anzahl überwinternder Seeadler in Österreich bleibt konstant hoch, wie die Naturschutzorganisation WWF Österreich am Donnerstag berichtete. Im Zuge der Winterzählung wurden insgesamt 176 Vögel in Niederösterreich, im Burgenland, in Oberösterreich und der Steiermark beobachtet.