„Be the Change!“ bei 72 Stunden ohne Kompromiss

Unter dem Motto „Be the change!“ engagieren sich rund 5.000 Jugendliche in über 400 Einzelprojekten in ganz Österreich für die gute Sache. 10 Projekte mit rund 80 Schülern und Schülerinnen werden dabei von der youngCaritas in Wien umgesetzt. In der Diözese St. Pölten starteten acht Gruppen mit knapp 150 Schülern und Schülerinnen.

Für eine barrierefreie Stadt

Die 72 Stunden ohne Kompromiss sind in diesem Jahr auch in die Aktionswoche „Barrierefreies Wien“ eingebunden, die vom Bereich Menschen mit Behinderung der Caritas der Erzdiözese Wien ausgerufen wurde. Dabei geht es vor allem um die Sichtbarmachung von Barrieren, die Menschen mit Behinderung, aber auch ältere Menschen oder etwa Eltern mit Kinderwägen, den Zugang zum öffentlichen Raum erschweren.

Das Leuchtturmprojekt „Wheelmapping“ geht im Rahmen der „72 Stunden ohne Kompromiss“ auf Barrierensuche. Jugendlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen setzen sich mit dem Thema Inklusion auseinander und entdecken in der Stadt, was Exklusion im alltäglichen Leben für Menschen mit Behinderungen bedeutet und wo sie auf Barrieren stoßen. Gemeinsam mit Klienten und Klientinnen aus Caritas-WGs und Werkstätten prüfen sie zuvor geplante Routen mit Hilfe der Wheelmap App auf ihre Barrierefreiheit. Ziel ist eine Sensibilisierung für Barrieren im öffentlichen Raum, um Menschen, die einen Rollstuhl verwenden, den Zugang zu erleichtern.

Mitverfolgen auf FB und Insta

Die Aktion kann auf Facebook und Instagram live mitverfolgt werden. Info unter 72h.at