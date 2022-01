Prognose für Ende Jänner: Bis zu 700 Corona-Patienten in NÖ

Etwas unter dem Österreich-Schnitt von 841,7 liegt in Niederösterreich zurzeit die 7-Tage-Inzidenz. In den vergangenen sieben Tagen wurden auf 100.000 Einwohner 629 Fälle verzeichnet. Auf den Normalstationen in Spitälern müssen hierzulande zurzeit 111 Menschen behandelt werden, 37 Personen auf einer Intensivstation. Insgesamt gibt es heute, Mittwoch, rund 13.600 aktive Fälle in NÖ. Die Landespolitiker rechnen damit, dass diese Zahlen bis Ende Jänner noch steigen werden. "Wir müssen uns auf ein extremes Krisenszenario einstellen", warnt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) aufgrund der bereits dominierenden Omikron-Virusvariante.

Bei einem hohen potenziellen Szenario könnte es in etwas über einer Woche über 15.000 Neuinfektionen an einem Tag in ganz Österreich geben. Eine Woche darauf würden dann, den Prognosen zufolge, alleine in Niederösterreich über 700 Corona-Patienten auf Normalstationen behandelt werden müssen. Das wären mehr als zum bisherigen Höhepunkt im Herbst 2020 mit knapp über 600 Hospitalisierten. Auch die Zahl der Intensivpatienten werde sich noch vervierfachen, rechnet Pernkopf. Wenngleich Omikron weniger schwerwiegende Verläufe verursachen soll als die Delta-Variante. Auf den Intensivstationen werde es, laut Pernkopf, trotz extremer Infektionszahlen nicht zu einer Überbeanspruchung der Kapazitäten kommen. "Das bedeutet aber gleichzeitig, dass dann weiterhin normale Operationen verschoben werden müssen."

Auf den Normalstationen könnten zusätzliche Betten nötig werden. Im Bund gebe es Notfallpläne, wie man weitere Betten aufstellen könnte - etwa in Kasernen.

NÖ bekommt neun Walk-in-Teststraßen

Die Testinfrastruktur wird, aufgrund der Prognosen einer Omikron-Welle mit rasant steigenden Infektionszahlen in Niederösterreich, kurzfristig erweitert. Behördliche Tests werden aktuell in zehn Drive-In-Stationen gemacht. Notwendig ist das Durchführen eines Nasen- oder Rachen-PCR-Abstrichs dort bei behördlicher Absonderung oder zum Freitesten nach der Quarantäne. Ab nächster Woche sollen zusätzlich noch neun Walk-in-Teststationen in größeren Gemeinden eingerichtet werden. Auch dort sollen in Containern Kontaktpersonen oder Menschen in Absonderung getestet werden. So will man die Hochphase mit sehr vielen Infizierten bewältigen. Das Angebot ist nur für wenige Wochen geplant.

Zusätzlich zu den behördlichen Tests gibt es 182 Teststraßen, in denen Antigen-Tests durchgeführt werden, sowie Apotheken und Hausärzte, die dieses Angebot bieten. PCR-Gurgel-Tests können in 241 Spar-Filialen und an 34 McDonalds-Standorten abgegeben werden. All diese Angebote richten sich an jene Menschen, die einen 3G-Nachweis benötigen oder - trotz Impfung - auf Nummer sicher gehen, und sich testen lassen möchten.

Hygiene-Maßnahmen sind weiter wichtig

Um die nächste Zeit gut zu bewältigen, betonen Pernkopf und Königsberger-Ludwig einmal mehr die Wichtigkeit der Corona-Schutzimpfung. Die zeige sich auch in den Spitälern: 85 Prozent der Intensivpatienten sind dort aktuell ungeimpft. Gleichzeitig appelliert Königsberger-Ludwig, die Hygiene-Vorschriften - Hände waschen, Abstand, Maske - weiterhin einzuhalten: "Die sind auch gegen Omikron ein wichtiger Schutz."