Ausgedämpft: Hilfe beim Einstieg in ein rauchfreies Leben

Rauchen schadet der Gesundheit, verkürzt die Lebensdauer und kostet noch dazu viel Geld. Dennoch ist das Bezwingen der Sucht oft schwer. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bietet ein Angebot zur Unterstützung, das Online-Entwöhnprogramm „Rauchfrei mit der ÖGK“. Neue Kurse dafür starten in Kürze.

Das Programm basiert auf sechs Online-Sitzungen in Kleingruppen unter der Leitung einer Psychologin. Bei den einzelnen Kursterminen erwarten die Teilnehmenden unter anderem ausführliche Gruppengespräche, individuelle Tipps zur Unterstützung beim Rauchstopp, eine Analyse des eigenen Rauchverhaltens, verschiedene Motivationstechniken und die Entwicklung von alternativen Verhaltensweisen. Die Kosten betragen 30 Euro für alle, die bei der ÖGK, BVAEB oder SVS versichert sind. Für Rezeptgebühren-Befreite entfällt dieser Beitrag.

Schwangere können anonym teilnehmen

Ein eigenes Programm gibt es zudem für werdende Mütter. In diesem kostenlosen Online-Vortrag vermittelt eine Gesundheitspsychologin Unterstützung und Informationen, wie der Rauchstopp gelingen kann. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zum Austausch mit der Vortragenden und den anderen Teilnehmenden. Die Teilnahme kann auch anonym (ohne Kamera und mit Nickname) erfolgen.

Der nächste „Rauchfrei für Schwangere“-Online-Kurs findet am 2. Oktober um 18.30 Uhr statt, ein weiterer Termin für Schwangere ist am 23. November um 18.30 Uhr. Die nächsten Online-Kurse „Rauchfrei“ starten am 3. Oktober um 18 Uhr, 7. November um 16 und 18 Uhr und 14. November um 18 Uhr statt.