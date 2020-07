NÖN: Während der Coronapandemie hat es offenbar mehr häusliche Gewalt gegeben, wie haben Sie das wahrgenommen?

Michaela Egger: Bei uns haben sich jene Klientinnen, die bereits Probleme hatten, noch intensiver gemeldet. Hier gab es vereinzelt auch – unter Einhaltung der vorgeschriebenen hygienischen Maßnahmen – persönliche Beratungen. Wir haben uns bemüht, den Großteil telefonisch und per E-Mail abzufangen. Es gab auch einen merkbaren Anstieg bei den Betretungsverboten. Im Vergleichszeitraum 18. März bis 18. Mai erhielten wir um über 90 Betretungsverbote mehr als im Vorjahr.

Alexander Grohs: Wir sind von einem großen Risiko ausgegangen und daher proaktiv an unsere Klienten herangetreten, haben sie gefragt, wie die Situation für sie ist. Und dann auch Lösungen gesucht, um die Situation zu entschärfen. Ich gehe davon aus, dass die Zahlen steigen werden: Wir haben derzeit 680 Gewalttäter in Betreuung, rund ein Drittel davon wegen häuslicher Gewalt.

Während des Lockdowns hat sich für weggewiesene Gewalttäter das Problem gestellt, dass sie nirgendwo hinkonnten. Und es gab die Forderung, für sie Männerhäuser einzurichten. Halten Sie das für notwendig?

Egger: Nein, grundsätzlich gibt es genug Einrichtungen für Männer. Wir sehen in der Praxis, dass weggewiesene Männer meist ihr soziales Umfeld, z. B. die Eltern, nutzen. Außerdem sollen 2021 österreichweit Gewaltpräventionszentren für Weggewiesene implementiert werden. Frauen, die von Gewalt betroffen sind, haben im Vergleich dazu viel weniger Anlaufstellen, da sie in der Gewaltbeziehung vom Freundeskreis, von der Familie systematisch isoliert wurden. Besonders, aber nicht nur, sind hier Frauen betroffen, wenn sie Migrationshintergrund haben. Viele dieser Frauen wissen zum Beispiel nicht, dass es Frauenhäuser gibt.

Grohs: Bei Männern, die weggewiesen werden, ist der schwierigste Punkt die Verantwortungsübernahme. Bevor keine Verantwortung für gewaltsame Übergriffe auf die Frauen übernommen wird, kann es keine Lösung geben – und genau daran arbeiten wir bei Neustart. Die Ursachen für Übergriffe liegen oft in patriarchalen Strukturen. Die gibt es übrigens auch in österreichischen Familien.

Sind die Gewaltschutzzentren nur für Frauen zuständig?

Egger: Nein, wir sind für alle Personen, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, da, egal, ob Männer oder Frauen. Aber 82 Prozent unserer Klienten sind Frauen.

Grohs: Wir arbeiten mit Gefährdern, wir können nicht beide Seiten betreuen, also Opfer und Täter, da kämen wir in einen Strudel. Opferschutz und Täterarbeit sind ja kein Entweder-oder, das muss Hand in Hand gehen, daher arbeiten wir mit dem Gewaltschutzzentrum eng zusammen. Bei den Gefährdern ist es wichtig, sehr zeitnah nach einem Übergriff mit der Betreuung anzusetzen.

Warum muss man da schnell sein?

Grohs: Wir sprechen von einem „Window of Opportunity“, wenn in einer hochemotionalisierten Situation schnell interveniert wird. Dann flüchten sich die Täter nicht wieder in Ausreden.

Was passiert mit Gewaltopfern, wenn sie Anzeige erstatten?

Egger: Die Anzeigenerstattung gegen den Partner oder ein anderes Familienmitglied ist ein einschneidender, mutiger Schritt, um eine Gewaltdynamik zu unterbrechen bzw. zu beenden. Das Problem ist, dass Opfer ihre Geschichte sieben, achtmal erzählen müssen und ihre Glaubwürdigkeit beweisen müssen. Der Täter hingegen nur bei der Anzeige, bei einer einstweiligen Verfügung und dann bei einem eventuellen Verfahren - also nur drei Mal. Aber die Verantwortungsübernahme muss beim Täter passieren.

Grohs: Wir als Täter-Betreuung sprechen auch mit den Opfern, wenn die zustimmen. Da geht es darum, eine Grundstimmung wahrzunehmen. Wir hatten einen Fall, wo wir beim gemeinsamen Gespräch mit Opfer und Täter gemerkt haben, dass die sich gegenseitig total entwerten. In den Einzelgesprächen ist uns das nicht aufgefallen.

Welche Rolle spielt die Sprache bei der Gewalt?

Grohs: Gewalt passiert ja nicht von heute auf morgen, das beginnt mit sprachlicher Entwertung. Das Opfer gewöhnt sich daran, bis es dann zur physischen Gewalt kommt.

Egger: Man passt sich lange dem Partner an, aber irgendwann kommt der Punkt, da kann man ihm nichts mehr recht machen. Es gibt auch nicht den einen Vorfall, sondern viele, dazwischen wieder Versöhnungen und Entschuldigungen. Bezierungsgewalt hat eine ganz eigene Dynamik, und sie ist oft mit großer Scham verbunden.

Welche Rolle spielt das soziale Umfeld, die Familie?

Grohs: Viele Gewalttäter wurden in einem Milieu sozialisiert, in dem Gewalt als Lösung präsentiert wird. Gewalt entsteht nicht aus dem Nichts: Wenn ich gelernt habe, dass Gewalt der kürzeste Weg ist, um etwas zu erreichen, dann wende ich sie an.

Und wie greifen Sie dann ein?

Grohs: Wir präsentieren die Konsequenzen: Anzeige, Haft, Arbeitsplatzverlust. Und es geht um Opferempathie: Die Täter können oft nicht nachvollziehen, wie sich die Opfer fühlen.

Egger: Wir stärken die Frauen und sagen ihnen nicht ständig, dass sie Opfer sind, sondern empowern sie, wieder ein gewaltfreies Leben leben zu können. Wir sehen oft vor Gericht, dass Strafverteidiger von Tätern damit argumentieren, dass der Beschuldigte ja „nur deshalb zugeschlagen hat“, weil ihn die Frau „kritisiert“ hätte. Wir kennen dieses Verhalten unter „Victim blaming“, also Opfer-Täter-Umkehr.

Grohs: ... und wir sagen diesen Tätern dann, dass sie es aber waren, die zugeschlagen haben. Und geben ihnen Werkzeuge an die Hand, damit sie mit ihrer Frustration umgehen können.

Wie können Außenstehende, Nachbarn, die eine Gewaltbeziehung mitbekommen, hier helfen?

Grohs: Sprechen sie es an! Fragen sie die Nachbarin, ob es ihr gut geht. Oder rufen sie die Polizei, wenn sie einen Übergriff mitbekommen.

Egger: Wenn Kinder betroffen sind: Bei der Kinder- und Jugendhilfe sind auch anonyme Anrufe möglich, denen muss die Behörde dann nachgehen. Hier ist auch das Kindergarten- bzw. Schulwesen gefordert, hinzuschauen und zu reagieren.