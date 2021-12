Gewaltschutz: Kinder mitdenken

Ein Bursch, der Kampfsport trainiert, um seine Mutter vor dem gewalttätigen Vater schützen zu können. Ein Siebenjähriger, der immer wieder „das Blut von der Mama“ aufwischt, bevor er zur Schule geht. Johanna Zimmerl von der Kinderschutzorganisation „die möwe“ beschreibt Geschichten aus ihrem beruflichen Alltag. Gewalt an Frauen, betont man bei der möwe, ist auch Gewalt an Kindern.

Fast 30 Frauenmorde sind in Österreich 2021 bislang zu beklagen, und diese Frauen sind oft Mütter, ihre Kinder nicht nur Zurückgelassene, sondern oft auch Zeugen jahrelanger Gewalt. Um darauf aufmerksam zu machen und auch Spenden für den Kinderschutz zu lukrieren, hat die Möwe in der Vorwoche eine Kampagne vorgestellt: Drei Begriffspaare werden dabei mit Fingern gebildet (siehe Bilder oben) – auf die Abbildung von Kindern wurde bewusst verzichtet.

Kern der Kampagne ist es, Kinder als „schutzwürdige Gruppe“ in den Mittelpunkt zu holen, wie es Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin der möwe, beschreibt. Sie fordert eine entsprechende Ausbildung aller, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten: „Wir brauchen klare Kinderschutzkonzepte für Schulen, Vereine und Kindergärten“, sagt sie.

Damit Betreuende wissen, was zu tun ist, wenn Kinder mit blauen Flecken kommen oder starke Wesensveränderungen zeigen - und wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie eine Gefährdung der Kinder vermuten. Das ist heute dringender denn je — denn die Gewalt ist in der Pandemie gestiegen.