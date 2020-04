Nicht nur die Osterfeste waren heuer ganz anders als noch im Vorjahr. Auch die Ostereinsätze, die Niederösterreichs Rettungsdienste in Zeiten der Coronakrise am vergangenen Wochenende verzeichnet haben, sahen 2020 ganz anders aus als noch 2019. Und auch die Bilanz, die Landesrat Martin Eichtinger und Notruf-NÖ-Geschäftsführer Christof Constantin Chwojka dazu ziehen, sieht ganz anders aus als zu Ostern im Vorjahr.

3.111 Einsätze ist man heuer zwischen Gründonnerstag und Ostermontag gefahren. „Damit verzeichnen unsere Lebensretter um 500 Einsätze weniger als im Vorjahr“, so Martin Eichtinger. „Noch deutlicher ist der Rückgang bei Verkehrsunfällen", setzt Christof Constantin Chwojka fort. "Im Vorjahr waren es noch 111 Unfälle mit Verletzte im Straßenverkehr, heuer musste Notruf NÖ nur 30 Mal mit diesem Einsatzgrund alarmieren."

Extremer Anstieg bei 1450 bedingt durch Corona

Ganz in die andere Richtung weist dagegen die Bilanz von Niederösterreichs Notrufnummer 1450. 2.807 Mal wurde diese Nummer am gerade vergangenen Osterwochenende gewählt. Das entspricht einem Anstieg auf das Sechsfache gegenüber dem Vorjahr. Die daraus resultierenden Gesundheitsberatungen stiegen um mehr als das Doppelte. „Waren es 2019 noch 849 Beratungen durch die Gesundheitsexperten am Telefon, waren es heuer 1.329", konkretisiert Martin Eichtinger. Dabei kam es "in Niederösterreich zu keinen Wartezeiten". Denn: "Die Mitarbeiter von 1450 sind Helden am Telefon, die rund um die Uhr für die Menschen im Einsatz sind", wofür sich der Landesrat auch beim gesamten Team des Notruf NÖ bedankt.

Amtsarzt entscheidet über Testung

Was die Corona-Tests betrifft, so hält man sich bei 1450 nach wie vor "strikt an die vorgegebenen Kriterien des Gesundheitsministeriums". Wer getestet wird, entscheidet der Amtsarzt, wer die Kriterien erfüllt, wird umgehend an diesen weitergeleitet, so der Notruf-NÖ-Geschäftsführer.

"Nur unbedingt benötigtes Personal ..."

Verändert haben sich aber nicht nur die Zahlen, sondern auch die Arbeitsweisen an den Notruf-Standorten. „Nur mehr das unbedingt notwendige Personal ist an den Standorten anwesend, die Mehrzahl befindet sich rund um die Uhr im Homeoffice. So können wir sicherstellen, dass sich unsere Leute nicht gegenseitig anstecken, oder eine Erkrankung mit nach Hause nehmen“, erklärt Christof Constantin Chwojka. Beim Personal seien gerade auch während der Osterfeiertage viele Studierende der Pflege und Medizin im Einsatz gewesen und "eine unverzichtbare Stütze".