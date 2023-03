Geschenke aus dem Jailshop

Werbung

Im Online-Shop der österreichischen Justizanstalten findet man originelle Aufmerksamkeiten für Groß und Klein. Anlässlich des Osterfestes wird das Angebot um verschiedene Osterfiguren erweitert.

Foto: jailshop.at

Dieses Jahr können Osterhasen aus unterschiedlichen Materialien erworben werden. Die Justizanstalt Stein bietet hölzerne Osterhasen an, die Justizanstalt Göllersdorf steuert Figuren aus Ton bei und in der Justizanstalt Suben hat man robuste Unikate für Haus und Garten aus Metall hergestellt. Wer es lieblicher möchte, wird im Angebot der Justizanstalt Klagenfurt fündig: hier gibt es Dekoseifen in Hasenform.

Neben den limitierten Osterbesonderheiten sind viele weitere Produkte das ganze Jahr über im Jailshop erhältlich.

Justizministerin Alma Zadić: „Die Werke sind in Handarbeit aus nachhaltigen Materialien produziert und unterstützen die Resozialisierung von Insassen und Insassinnen. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Osterfest im Kreise Ihrer Liebsten!“

Beschäftigung ist wichtig für die Resozilisierung

Oberstes Ziel des Strafvollzuges ist eine Reintegration der Insassen und Insassinnen in die Gesellschaft. Um diese zu erreichen werden in den Justizanstalten zahlreiche Beschäftigungen angeboten, von Handwerksarbeiten, etwa Schlossereien, Tischlereien und Bäckereien sowie Korbflechten, über Betriebsküchen bis zur Möglichkeit der Absolvierung einer Lehre oder eines Studiums. Mit dem Kauf von Produkten im Jailshop unterstützt man das Arbeitswesen im österreichischen Strafvollzug. Regelmäßige Beschäftigung mit sinnstiftenden Aufgaben trägt maßgeblich zur erfolgreichen Resozialisierung bei.

Foto: jailshop.at

Alle neuen Osterprodukte sind jederzeit unter www.jailshop.at erhältlich. Dort finden Sie auch interessante Beiträge zu unseren Justizanstalten, unter anderem auch zur Justizanstalt Suben, die für ihr als UNESCO-Kulturerbe ausgezeichnetes Handwerk des Korbflechtens bekannt ist.