„Ich kann ihnen versichern, dass keiner Freude dabei hat, den Menschen Einschränkungen aufzuerlegen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nach den zähen Verhandlungen des „Ost-Gipfels“. Diskutiert haben dort die Landeshauptleute mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) über die Corona-Lage in Niederösterreich, dem Burgenland und Wien. Laut Anschober ist es „nicht die Zeit für Öffnungen“. Grund dafür sei die „dritte Welle“ mit steigenden Infektionszahlen und knapper werdenden Ressourcen auf den Intensivstationen – vor allem in der Bundeshauptstadt. Im Osten Österreichs sei die Lage aufgrund der britischen Virus-Mutation, die hier am stärksten wütet, am schwierigsten.

Deshalb bleiben die Schanigärten – im Gegensatz zur ursprünglichen Ankündigung – ab 27. März weiter geschlossen. Stattdessen wird es eine „Osterruhe“ gibt. Vom Gründonnerstag (1. April) bis zum Oster-Dienstag (6. April) gelten in Niederösterreich wie in Wien und dem Burgenland Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr. Der Handel und körpernahe Dienstleister schließen wieder – mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf (Supermärkte, Apotheken,…). Außerdem kommt eine Ausweitung der FFP2-Masken-Pflicht – in Innenräumen sowie im Freien, an stark frequentierten Plätzen. Strenger werden die Maßnahmen außerdem am Arbeitsplatz und in Schulen: In Betrieben soll wöchentlich getestet oder auf Homeoffice umgestellt werden. Schüler lernen an den Tagen nach Ostern wieder im Distance Learning. Auch die Grenzkontrollen für Pendler werden verschärft.

Eingesetzt hat sich Mikl-Leitner im Vorfeld gegen die Schließungen des Handels. Experten wären der Meinung, dass es dort kaum zu Ansteckungen komme, begründete sie. Die Landeshauptfrau verweist deshalb nun auf den Kompromiss, der geschlossen worden sein dürfte: „Wir haben uns bewusst gegen einen zweiwöchigen Lockdown entschieden“, sagt sie. Nur für eine Ruhephase von vier Tagen. Um Existenzen von Familien zu sichern, sei es wichtig, dass der Ausfallsbonus hier greife, meinte die Landeshauptfrau. Danach soll es, so Anschober, Zugangstests für den Handel geben.

„Es ist kein Wettbewerb zwischen den Bundesländern“, betonte Mikl-Leitner abschließend. Anschober meinte außerdem, dass der Osten nur in einer Pilotphase sei. Es sei durchaus auch möglich, dass in anderen Bundesländern Einschränkungen notwendig werden. „Es ist ein gemeinsamer Wettstreit gegen das Virus“, so Mikl-Leitner.