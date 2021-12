36 weitere bestätigte Omikron-Fälle in Niederösterreich

Die Gesamtzahl der Infektionen stieg damit nach Angaben des Sanitätsstabs auf 181. Positiv Getestete gab es in 19 der 20 Bezirke im Bundesland sowie in den Statutarstädten Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt.

Auf Bezirksebene am stärksten betroffen war Mödling (33 Fälle) vor Tulln (28) und Bruck a. d. Leitha (22). Aktiv erkrankt waren in Summe 147 Personen, im Spital musste kein Omikron-Patient stationär behandelt werden. Das Durchschnittsalter der Infizierten lag bei 30,9 Jahren.

Bei den Corona-Clustern im Bezirk Baden waren die Fallzahlen am Dienstag durchwegs leicht rückläufig. 28 Infektionen gab es in der Justizanstalt Hirtenberg, 20 in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen und zwölf im Zusammenhang mit dem Stift Heiligenkreuz. Im Vergleich zum Vortag bedeutete dies in den drei Hotspots jeweils ein Minus um einen Fall.