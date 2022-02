6.200 neue Corona-Fälle sind Rekordwert in Niederösterreich

Am vergangenen Donnerstag waren es 6.147 gewesen. 252 Covid-Patientinnen und Patienten wurden laut Behördenangaben in Kliniken im Bundesland behandelt. Das waren um vier weniger als am Vortag. 26 Menschen (plus eins) befanden sich auf Intensivstationen. Binnen 24 Stunden gab es vier weitere Todesfälle.

Der größte Cluster im Bundesland war weiter jener im Zusammenhang mit einer im Bezirk Scheibbs ansässigen Produktionsfirma. Hier ging die Zahl der Infektionen nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um zwei auf 98 zurück. Hotspots mit mehr als 20 Fällen gab es auch in einem weiteren derartigen Unternehmen im Bezirk Scheibbs und in Betrieben in den Bezirken Amstetten sowie Gmünd. In einem Pflege-und Betreuungszentrum im Bezirk Melk wurden 25 positive Tests (minus vier) verzeichnet, 58 (minus 14) waren es in einer Asylbetreuungsstelle im Bezirk Baden.