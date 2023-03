Hutter vergibt „Befriedigend“ bis „Genügend“ für Corona-Bewältigung

Werbung

„Anfangs stand das Virus im Mittelpunkt. Später die Begleiterscheinungen der Pandemie. Einen guten Mittelweg hat man nie wirklich gefunden“, sagt Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter. Wie zahlreiche andere Expertinnen und Experten aus verschiedenen bat ihn die NÖN anlässlich des dritten Jahrestags des ersten Corona-Falls in Niederösterreich um seine Einschätzung zur Pandemie-Bewältigung in Österreich - kurz nachdem die Bundesregierung die Aufhebung der letzten Corona-Maßnahmen Mitte des Jahres bekannt gab. Während Politikerinnen und Politiker stets betonen, dass das Land so gut durch die Krise gekommen sei, sieht Hutter die Pandemie-Bewältigung rückblickend nur als „gerade Befriedigend“ bis „Genügend“. In machen Bereichen vergibt er sogar ein „Nicht Genügend“.

Hutter fordert nun gezielte Kampagnen für alle Arten von Impfungen

Ein „Riesen-Erfolg“ war aus Hutters Sicht die in so kurzer Zeit entwickelte Corona-Impfung, die er weiterhin uneingeschränkt empfiehlt – nicht zuletzt als Schutz vor Long-Covid. Das Nationale Impfgremium unterstreicht das. Es empfiehlt eine vierte Impfung allen Menschen ab zwölf Jahren. Eine fünfte ist ebenfalls möglich - aber nur für ältere Menschen und Risikopatienten.

Die Impfpflicht nennt Hutter hingegen einen „Riesen-Fehler“. Sie habe die Menschen eher vom Impfen abgebracht. Er wünscht sich, dass die Politik nun gezielt glaubhafte Kampagnen gezielt und glaubhafte Kampagnen speziell für Corona-Impfungen, aber auch für andere Impfungen gegen Infektionskrankheiten mache. Die Impfpflicht und die aufgeheizte Debatte hätten nämlich dazu geführt, dass sich Menschen nun auch gegen andere Erkrankungen nicht mehr impfen lassen, meint er und betont, dass es nötig sei, das Vertrauen in die Wissenschaft und „unsere sehr gute Gesundheitsvorsorge“ zurückzugewinnen.

Nicht nachvollziehen konnte Hutter zudem das Auf und Ab, das durch die Politikerinnen und Politiker in den vergangenen drei Jahren verordnet worden sei. „Es hätte ein einheitliches, immer auf gleichen, nachvollziehbaren Prinzipien beruhendes Vorgehen gebraucht. Auch keine sehr unterschiedlichen Wege der einzelnen Bundesländer“, resümiert er. Der erste Lockdown im März 2020 sei aus Hutters Sicht nötig gewesen. „Die Schulschließungen wären allerdings dann nicht mehr notwendig gewesen, wenn man wie empfohlen Maßnahmen zur Reduktion des Ansteckungsrisikos umgesetzt hätte. Wir haben schon vor 20 Jahren darauf hingewiesen, dass es gute Lüftungsanlagen in Schulen braucht“, sagt der Umweltmediziner und betont, dass der Fernunterricht schließlich erhebliche Nachteile gehabt hätte. „Es wäre wesentlich gewesen, das Virus im Auge zu behalten und gleichzeitig zu sehen, dass auch Schließungen von Kindergärten und Schulen gesundheitliche Nachteile haben“, sagt Hutter.

Lehre aus Corona: „Prävention muss höheren Stellenwert bekommen“

Mitnehmen müsse man aus der Pandemie, dass Prävention einen höheren Stellenwert brauche. „Wenn es weh tut, kommen Maßnahmen zu spät“, erklärt er und betont, dass es deshalb wichtig gewesen wäre, nicht immer erst zu reagieren, wenn sich die Lage in den Spitälern bereits zugespitzt hat. Einfache Maßnahmen wie Hände waschen, Abstand halten oder Maske tragen könnten immer eingehalten werden – auch nach der Pandemie.

Was das Gesundheitssystem betrifft, ist Hutter froh, dass Intensivbetten vor Corona nicht wie von vielen Menschen gefordert eingespart worden waren. Gezeigt habe sich in den vergangenen drei Jahren aber auch, dass unser Gesundheitssystem - „eines der weltbesten“ - eine Grenze habe. „Wir werden hinnehmen müssen, dass man nicht immer sofort alles haben kann“, sagt er. Als Schwachstelle im System sieht er vor allem das fehlende Personal.

Als beendet sieht Hutter die Pandemie nicht an . „Auch wenn sie den Schrecken verloren hat, kann man davon epidemiologisch nicht sprechen, wenn das Virus nach wie vor über alle Kontinente zirkuliert.“

Während von Inzidenz-Zahlen nur noch selten die Rede ist und es so gut wie keine coronabedingten Einschränkungen mehr gibt, sieht Hutter die Pandemie nicht als beendet an. „Davon kann man nicht sprechen, wenn das Virus auf zwei Kontinenten immer noch zirkuliert.“ Außerdem liege die 7-Tage-Inzidenz aktuell immer noch bei 526 Fällen auf 100.000 Einwohner in NÖ (zum Vergleich: das ist ein ähnlicher Wert wie vor dem letzten Lockdown 2021) – obwohl kaum noch getestet werde.

Die letzte Pandemie war Corona auch nicht, ist Hutter überzeugt. Alleine schon deshalb nicht, weil die Menschheit bisher praktisch nichts daraus gelernt habe – und weiterhin im selben Maß in die Natur eingreife und natürlichen Lebensraum zerstöre.

Dieser Artikel ist Teil der NÖN-Serie zum dritten Jahrestag des ersten Corona-Falls in Niederösterreich. Mit Expertinnen und Experten aus Virologie, Gesundheitswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Medizin und Wirtschaft zog die NÖN Bilanz über drei Jahre Pandemie.