Martin Sprenger: „Die Medien haben die Welt in Schwarz und Weiß ein

NÖN: Herr Sprenger, rückblickend auf drei Jahre mit dem Corona-Virus: Was ist uns bei der Bewältigung der Pandemie gut gelungen und was überhaupt nicht?

Martin Sprenger: Sehr gelungen ist uns die Akutversorgung in den Spitälern, auf den Intensivstationen. Das Personal hat sich rasch auf die neuen Herausforderungen eingestellt. Speziell Intensivmediziner haben eine unglaublich steile Lernkurve hingelegt. Seien wir froh, dass wir so ein gutes Versorgungssystem haben.

Und sonst noch?

Auch im Pflegebereich gab es innovative Projekte, die aber nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, die aber in vielen Pflegeheimen erfolgreich umgesetzt wurden. Generell, der unglaubliche Einsatz von Einzelpersonen, NGO's, Ehrenamtlichen, aber durchaus auch die Bereitschaft der Bevölkerung andere zu unterstützen und zu helfen, nicht nur in der Anfangsphase der Pandemie. Das ist aber vielfach nicht sichtbar geworden. Es gab dazu keine Pressekonferenz oder mediale Aufmerksamkeit. Viele dieser positiven Dinge wurden vom ersten Tag an von einer Politisierung und Inszenierung der Pandemie überstrahlt. Und die hält bis heute an.

Der Medienexperte Gerald Fleischmann (rechts), in Fachkreisen auch "Mr. Message Control" genannt, ist seit November 2022 (wieder) Kommunikationsleiter der ÖVP. Der enge Weggefährte von Altkanzler Sebastian Kurz lenkte bis Oktober 2021 als stellvertretender Kabinettschef und Medienbeauftragter im Bundeskanzleramt die Medienkommunikation während der Pandemie. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

Was ist Ihrer Meinung nach falsch gelaufen?

Politiker aus der Regierung und Opposition haben die Pandemie politisiert. Das ist aber nicht der einzige Grund für die Schwächung des sozialen Zusammenhalts und für den Keil, den wir alle spüren. Den kann niemand mehr negieren. Die öffentliche und akademische Debatte wurde emotionalisiert, der Diskurs vergiftet. Für Letzteres war für mich vor allem der Kommunikationsbeauftragte im Kanzleramt Gerald Fleischmann mit seiner Message Control verantwortlich. Er war mit seinem Team ein professioneller Vergifter der ersten Stunde und hat so dem sozialen Zusammenhalt enorm geschadet.

Die Medien haben viel zu bereitwillig mitgemacht, die Welt in Schwarz und Weiß, Gut und Böse eingeteilt. Statt Brücken zu bauen, einen gesamtgesellschaftlichen Blick zu bewahren, den öffentlichen Diskurs, das Miteinander-reden zu fördern. Martin Sprenger

Was meinen Sie mit „vergiften“?

Fleischmann hat, so wie er es in seinem gleichnamigen Buch beschreibt, mit einer professionellen "Message Control" ganz bewusst die Berichterstattung beeinflusst und in den sozialen Medien polarisiert. Ganz im Sinne von „Spalte und Herrsche“. Die Medien haben viel zu bereitwillig mitgemacht, die Welt in Schwarz und Weiß, Gut und Böse eingeteilt. Statt Brücken zu bauen, einen gesamtgesellschaftlichen Blick zu bewahren, den öffentlichen Diskurs, das Miteinander-reden zu fördern.

Ist eine Aufarbeitung in einer multiplen Krisenzeit mit Ukraine-Krieg, Energiekrise und Teuerung überhaupt möglich?

Ja, trotz der vielen Krisen sind wir, was Corona angeht, in der Phase der Aufarbeitung. Es geht jetzt darum zu verstehen, was geschehen ist, warum gewisse Dinge so passiert sind und warum Entscheidungen so getroffen wurden. Ich war kürzlich in einem Workshop der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wo Personen aus Ministerien und Beratungsgremien versucht haben genau diese Frage zu klären: Wie kam es eigentlich zu den Entscheidungen? Es war spannend zu erfahren, dass man das in den meisten Fällen gar nicht mehr so genau weiß.

Bundeskanzler Karl Nehammer kündigte am 15. Februar 2023 einen "Dialogprozess" nach Ostern an. Die Bundesregierung will nach drei Jahren Coronapandemie nun die "Hand ausstrecken". Foto: APA/BKA/FLORIAN SCHR& TTER, FLORIAN SCHR…TTER

Bundeskanzler Karl Nehammer hat nach einer Ankündigung, einen Dialog- und Versöhnungsprozess starten zu wollen, gesagt, dass die Regierung in der Corona-Pandemie „expertenhörig“ war. Müssten jetzt Experten als Sündenböcke erhalten?

Experten beraten, geben Empfehlungen. Politiker treffen Entscheidungen. Natürlich sollten wir uns rückblickend fragen, welche Experten die Politik beraten haben. Dazu eine Frage: Wie oft haben die Niederösterreichischen Nachrichten im Jahr 2020 eine Virologin, einen Mediziner oder Infektiologen zitiert? Und wie oft eine Sozialwissenschaftlerin, Armutsforscher oder Gesundheitswissenschaftler? Da liegen wir wahrscheinlich bei über 100 zu eins. Und das ist natürlich auch der Politik bei der Auswahl der Experten passiert.

Wir haben berichtet, aber viele Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft haben die Politik beraten. Dementsprechend wurde gesteuert und Maßnahmen gesetzt, oder nicht?

Die Wissenschaft gibt es ja nicht, sondern nur viele wissenschaftliche Perspektiven. Eine Pandemie ist ein gesamtgesellschaftliches Ereignis, das man aus allen möglichen Blickrichtungen betrachten muss. Das ist meine Kritik von Anfang an: Die Betrachtung war zu eindimensional. Natürlich ist das Virus für das Erkrankungsgeschehen verantwortlich, das ist allen klar. Aber auch alle Maßnahmen haben Effekte, erwünschte und unerwünschte. Schulschließungen bewirken eben nicht nur eine Kontakt- und Mobilitäts-Reduktion, sondern haben auch viele gesundheitliche, psychosoziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Nur eine umfassende wissenschaftliche Betrachtung macht diese sichtbar. Eine rein medizinisch-virologische Perspektive ist viel zu eindimensional. Letztlich ist das Fundament für ein gutes Pandemiemanagement immer eine präzise Datenbasis. Wie gut dieses Cockpit ist mit dem man durch eine Pandemie navigiert bestimmt die Qualität der Risikobewertung und Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Letztlich auch die Qualität politischer Entscheidungen und des Risikomanagements. Wir hatten nie, zu keinem einzigen Zeitpunkt, ein funktionstüchtiges Cockpit. Wir waren immer mehr oder weniger im Blindflug unterwegs.

Wir haben Entscheidungen getroffen auf Basis von ganz miesen Daten. Wir haben Maßnahmen verordnet, für die es kaum methodisch brauchbare Studien gibt.“ Martin Sprenger

Auf welcher Basis wurden dann Lockdowns, Maskenpflicht, 2G und Schulschließungen verordnet?

Naja, wir haben Entscheidungen getroffen auf Basis von ganz miesen Daten. Wir haben Maßnahmen verordnet, für die es kaum methodisch brauchbare Studien gibt. Wir haben so getan, als ob wir genau wüssten, was das bringt, warum die Maßnahmen "alternativlos" sind. Aber wir wissen zum Teil bis heute noch nicht, was die erwünschten und unerwünschten Wirkungen von vielen dieser Maßnahmen waren. Das resultiert dann in einem Tohuwabohu. Österreich war prädestiniert dazu, weil man jegliches Hinterfragen abgedreht hat. Dass die Datenbasis fehlt wurde drei Jahre lang konstant von vielen Wissenschaftlern kritisiert. Geholfen hat es wenig. Viele wichtige Parameter blieben unpräzise. Egal ob es um das Infektionsgeschehen, die Krankenhausbelastung, das Sterbegeschehen, die Unter- und Fehlversorgung anderer Erkrankungen, oder die erwünschten und unerwünschten Effekte der Maßnahmen ging. Meistens war es mehr eine Glaubensfrage als eine Wissensfrage.

ABD0046_20210120 - LEIPZIG - DEUTSCHLAND: 15.01.2021, Sachsen, Leipzig: Steffen Jost, Schulleiter des Ostwaldgymnasiums, hŠlt online einen Leistungskurs Physik aus einem leeren Klassenzimmer ab. Aufgrund der CoronabeschrŠnkungen in Sachsen findet derzeit PrŠsenzunterricht maximal fŸr Abschlussklassen statt. (zu dpa ÇUnterricht im Lockdown - ÇDer Plan B hat gefehltÈÈ) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. - FOTO: APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas Foto: APA/dpa-Zentralbild, Jan Woitas

Was haben uns konkret die Schulschließungen bei der Eindämmung der Pandemie gebracht?

Im europäischen Vergleich waren die österreichischen Schulen mit am längsten geschlossen. 15 Wochen vollständig und 24 Wochen mit massiven Einschränkungen. Gebracht hat das wahrscheinlich wenig, geschadet mit Sicherheit viel. Aber auch viele Maßnahmen im Bildungsbereich hatten oft mehr unerwünschte als erwünschte Effekte und waren somit unverhältnismäßig. Nehmen wir zum Beispiel das Testen. Nach Zypern war Österreich Test-Europameister, im Bildungsbereich sogar Test-Weltmeister. Das hat uns einige Milliarden Euro gekostet. Geld das woanders sinnvoll eingesetzt hätte werden können. Dass gesunde Kinder einen medizinisch-diagnostischen Test an sich selbst durchführen war einzigartig und der Nutzen war durch methodisch hochwertige Studien niemals belegt. Unzählige Kinder mussten unnötig in Quarantäne, viele Eltern und vor allem Alleinerziehende wurden dadurch in den Wahnsinn getrieben, weil sie den Arbeitsplatz verlassen mussten um ihr gesundes Kind abzuholen und die Betreuung zu organisieren. Aber auch das oft gepriesene Distance-Learning hat mit Sicherheit viel mehr geschadet als genutzt.

Es war eine politische Entscheidung, die im ersten Lockdown noch nachvollziehbar ist. Schon weniger nachvollziehbar ist, dass die Schulen so lange geschlossen blieben und im Herbst 2020 und auch im Jahr 2021 erneut geschlossen wurden. Martin Sprenger

Wir haben über 1,1 Millionen Schüler in Österreich. Schulschließungen und alle Maßnahmen treffen diese große Bevölkerungsgruppe ungleich, verstärken die gesundheitliche und soziale Ungleichheit. Sie verstärken Bildungsdefizite, haben psychosoziale und wirtschaftliche Folgen, haben Auswirkungen auf Familiensysteme, Arbeitswelten und vieles mehr. Es hätte von Anfang an die von mir geforderten Gesundheitsfolgenabschätzungen gebraucht, um diese unerwünschten Effekte nicht zu übersehen. Das ist aber nicht passiert. In der Schweiz waren die Schulen nur sechs Wochen und in den skandinavischen Ländern waren sie überhaupt nicht geschlossen oder nur ganz kurz. Statt medizinisch-virologischem Tunnelblick gab es dort eine Public Health Perspektive.

Registrierstelle einer Corona-Teststrasse. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

Warum wurden dann Schulschließungen überhaupt erst beschlossen?

Es war eine politische Entscheidung, die im ersten Lockdown noch nachvollziehbar ist. Schon weniger nachvollziehbar ist, dass sie so lange geschlossen blieben und im Herbst 2020 und auch im Jahr 2021 erneut geschlossen wurden. Ich bin schon neugierig ob wir jemals erfahren wie es zu diesen Entscheidungen gekommen ist und welche Rolle einzelne Wissenschaftler dabei gespielt haben. Im Mai 2020 hatten die skandinavischen Länder genügend gute Studien um Eltern, Pädagogen und einer interessierten Öffentlichkeit zu zeigen, dass Kinder durch das neue Coronavirus nicht außerordentlich gefährdet und auch keine Treiber der Pandemie, keine Gefährder sind. In Österreich wurden sie hingegen schon sehr früh als „Virenschleudern“, Gefahr für die Oma und als sehr gefährdet geframt, auch in den Medien. Das war dann die Basis für das aktionistische Testen, die Maskenpflicht und andere Maßnahmen im Bildungsbereich. In ganz Skandinavien wurden zu keinem Zeitpunkt Masken für unter 12-Jährige empfohlen. Das war deutlich wissensbasierter.

Für mich vollkommen unverständlich ist, warum Direktoren plötzlich zu Gesundheitsbehörden gemacht wurden und selbstständig über epidemiologische Maßnahmen entscheiden durften. Dafür haben sie weder die Kompetenz noch den gesellschaftlichen Auftrag. Viele waren komplett überfordert, manche genossen die neugewonnene Macht. Dem gegenseitigen Vertrauen hat es sicher geschadet. Alles was im Bildungsbereich passiert ist braucht eine gesonderte Aufarbeitung. Da ist Österreich viel zu lange einen Sonderweg gegangen.

Das Krankheitsgeschehen wurde von Anfang an politisiert und inszeniert. (...) Die Angstrhetorik dominierte, ständig wurden Schuldige gesucht, die Welt in gut und böse eingeteilt, andere Meinungen diffamiert. Martin Sprenger

Warum also? Ticken wir Österreicher so anders?

Das Krankheitsgeschehen wurde von Anfang an politisiert und inszeniert. In Kombination mit der Message Control entwickelte sich dann eine ganz seltsame Stimmung in der Politik und in den Medien. Die Angstrhetorik dominierte, ständig wurden Schuldige gesucht, die Welt in gut und böse eingeteilt, andere Meinungen diffamiert. Ansonsten glaube ich nicht, dass wir Österreicher so anders ticken. Die Infantilisierung der Bevölkerung, Stichwort „Babyelefant“, hätte sich die Politik ersparen können. Die Bevölkerung war oft vernünftiger als die politischen Entscheidungsträger. Von Anfang an wurden leider jene Faktoren beschädigt die einer Bevölkerung helfen halbwegs gut durch eine Pandemie zu kommen: Vertrauen und sozialer Zusammenhalt.

Foto: Josef Schimmer, SCHIMMER Josef<?ZE?>

Gehört die Corona-Impfung für Sie hier dazu?

Um gut durch ein Infektionsgeschehen zu kommen? Ja, da gehören wirksame und sichere Impfstoffe mit Sicherheit dazu. Allerdings muss auch bei Arzneimitteln immer auf die Verhältnismäßigkeit, auf ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis geachtet werden. Auch da ist Skandinavien, aber auch die Schweiz vorbildhaft. Die Impfempfehlungen berücksichtigen die enormen Unterschiede im Erkrankungs- und Sterberisiko, zum Beispiel zwischen jungen gesunden und multimorbiden hochbetagten Menschen. Das vermisse ich in Österreich. Ebenfalls vollkommen ausgeblendet wird die Bedeutung der natürlichen Immunität. Inzwischen haben die meisten Menschen sich einmal, zweimal oder sogar mehrfach infiziert. Das muss in individuelle Impfentscheidungen mit einfließen, denn daraus resultiert ein sehr guter Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Umso unverständlicher ist es, dass sich in der offiziellen Impfbroschüre noch immer der Passus findet: „Eine durchgemachte Infektion schützt nicht vor einem schweren Krankheitsverlauf.“ Das ist erwiesenermaßen falsch.

Die soziale Ausgrenzung von Menschen, ab dem 12. Lebensjahr, die die willkürlich festgelegte 2G-Regel nicht erfüllten, der sogenannte Lockdown für Ungeimpfte und der Beschluss einer allgemeinen Impfpflicht, waren mit die größten Fehlentscheidungen im Jahr 2021. Sie haben dem Vertrauen in Impfungen, aber auch in Gesundheitsbehörden, die Politik, die Wissenschaft, aber auch dem sozialen Zusammenhalt und damit der Demokratie enorm geschadet.

Die „Impfgegnerschaft“ – wie Klubobmann Klaus Schneeberger es formulierte – hat der Volkspartei viele Stimmen bei der NÖ-Landtagswahl gekostet und den Freiheitlichen ein Rekordergebnis eingebracht. Noch gravierender für Wählerströme waren aber 2G und der Lockdown für Ungeimpfte, wie man hört.

Auch rückblickend muss man sich fragen, was war eigentlich das Ziel von 2G und wie wissensbasiert waren die Kriterien für 2G? Die Politik würde vielleicht sagen: Krankenhausfälle reduzieren, Intensivstationen entlasten. Da lautet meine Frage zurück: Gibt es dafür irgendwelche Belege, aus methodisch hochwertigen Studien? Die Antwort ist Nein. Es gibt vielleicht ein paar Modellierungen, die zählen für mich aber nicht. Modellieren kann man viel, aber für eine Verordnung, die Menschen vom sozialen Leben ausschließt reicht das bei weitem nicht aus. Aber auch die Kriterien von 2G waren willkürlich. Menschen haben sich mit unterschiedlichen Impfstoffen einmal, zweimal, dreimal oder mehrfach impfen lassen, sich mit unterschiedlichen Varianten von SARS-CoV-2 einmal, zweimal, dreimal oder mehrfach infiziert und das Ganze noch in Kombination miteinander. Auf welcher Basis da jemand die 2G Regel erfüllte oder nicht, war reine Willkür. Mit Wissenschaft hatte das nichts zu tun.

2G-Kontrollen im Handel durch Exekutivbeamte am 12. Jänner 2022 in Wien. Foto: APA, HANS PUNZ

Das heißt, 2G war aus Ihrer Sicht eine epidemiologische Nullnummer?

Nullnummer vielleicht nicht. Aber die erwünschten Effekte waren sicher deutlich kleiner als die unerwünschten Effekte. Letztere beinhalten ja auch alle kurz-, mittel- und langfristigen gesundheitlichen, psychosozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Die hatten wir die letzten drei Jahre bei allen Maßnahmen viel zu wenig im Blick. Wie auf der Behandlungsebene muss auch bei politisch verordneten Maßnahmen gewährleistet sein, dass diese mehr nutzen als schaden. Wir haben den Nutzen der Maßnahmen meistens überschätzt und den Schaden enorm unterschätzt, oder ignoriert. Das gilt auch für die 2G-Regel.

Während einige Wissenschaftler Maßnahmen wie Schulschließungen, Lockdowns oder PCR-Tests empfohlen haben, haben andere dazu den Kopf geschüttelt. Warum sind diese kritischen Stimmen im Diskurs nicht aufgeschlagen?

Wie schon gesagt, das hängt mit der Politisierung der Pandemie und der Polarisierung der öffentlichen, aber auch akademischen Debatte zusammen. Ein offener Diskurs, ein Austausch unterschiedlicher Meinungen wurde im Verlauf der Pandemie immer schwerer. Plötzlich gab es neue Kampfbegriffe wie Covidiot, Corona-Leugner, Corona-Verharmloser, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Querdenker, Maßnahmengegner, etc. die von Politikern bei Pressekonferenzen, von Medien in den Schlagzeilen, ja sogar von Wissenschaftlern in akademischen Debatten verwendet wurden.

Die konstruktiven, lösungsorientierten Vorschläge, die vielen innovativen Projekte und Ideen, aber auch die berechtigten Zweifel und kritischen Anmerkungen, sind in diesem emotionalen Klima entweder ungehört geblieben, oder noch schlimmer, diffamiert und diskreditiert worden. Nur weil jemand so wie ich, für wissensbasierte Maßnahmen, die Beachtung gesundheitlicher und sozialer Ungleichheiten, die Bedeutung der zehn Gesundheitsziele, ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, die Einhaltung ethischer Prinzipien, oder die Kriterien für gute Gesundheitsinformation eintritt, ist er noch lange kein Corona-Verharmloser.

Foto: APAGeorg Hochmuth

Die FFP 2 Masken haben ja doch einen gewissen Schutzeffekt gehabt, zumindest in den letzten zwei Jahren….

Der Nutzen von Masken hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel dem Infektionsrisiko, dem Kontext, der Art der Maske, der korrekten Verwendung, etc. Wobei Masken im Freien sicher unsinnig und Masken auf einer Covid-Station sicher sinnvoll sind. Wie nützlich allerdings Masken im öffentlichen Bereich, also in Verkehrsmitteln, oder Supermärkten sind, wissen wir nicht. Aktuell haben wir keine hochwertigen Studien die uns diese Frage beantworten. Das hat eine aktuelle Übersichtsarbeit gezeigt. Für eine Empfehlung mag das genügen, für eine Verpflichtung meiner Meinung nach nicht.

Wie schon gesagt. In keinem skandinavischen Land gab es eine Empfehlung für Masken für unter 12-Jährige. Bei uns mussten Schüler stundenlang im Unterricht eine FFP-2 Maske tragen, ja sogar beim Sport und im Freien. Es wäre spannend zu wissen wer genau, auf welcher Wissensbasis, diese Maßnahmen empfohlen bzw. verordnet hat.

Dann frage ich anders: Was bringt die FFP2 Maske in Sachen Schutz vor Ansteckung?

Gegenfrage: Wie viele Länder in Europa haben FFP2 Masken verpflichtend gemacht? Tschechien, Deutschland, Österreich, zeitweise auch Griechenland und Italien. Hatten die Gesundheitsbehörden in diesen Ländern vollkommen andere wissenschaftliche Studien als alle skandinavischen Länder oder sonstigen Länder in Europa? Natürlich nicht. Sie haben alle die gleichen wissenschaftlichen Studien und kommen trotzdem zu unterschiedlichen Entscheidungen. In den letzten drei Jahren wurden aber auch keine großen randomisierten kontrollierten Studien mit EU-Geldern durchgeführt um die Frage der Wirksamkeit von Masken in verschiedenen Bereichen, oder den Unterschied zwischen FFP1 und FFP2 Masken zu beantworten. Da sollten wir uns fragen, warum eigentlich nicht? Wäre es nicht die Aufgabe der Wissensgemeinschaft Europa gewesen für einheitliche Standards zu sorgen?

Eine FFP2-Maske macht in einem Warteraum wahrscheinlich Sinn, oder?

Bis Februar 2020 sind in fast allen Wartezimmern und Ambulanzen in Österreich, stark verkühlte, fiebernde, schnupfende und hustende Menschen stundenlang neben Hochrisikopersonen, also Krebspatienten, hochbetagten und anderen immunschwachen Menschen gesessen. Ohne Maske und ohne dass das irgendjemanden groß gestört hätte. Das war sicher nicht in Ordnung. Da braucht es dringend ein Umdenken, ein professionelles Infektionsmanagement. Ob Masken in Zukunft im Herbst und Winter dazugehören, sollte wissensbasiert entschieden werden.

Spannend finde ich, dass die Schweiz am 1. April 2022 alle Corona-Maßnahmen beendet hat. Auch das Tragen von Masken im Pflege- und im Krankenversorgungsbereich. Negative Konsequenzen hatte es anscheinend keine gegeben. Die Virensaison hat immer stattgefunden und wird immer stattfinden. Auch in hundert Jahren. Es gibt über 200 respiratorische Viren und über 10.000 offiziell anerkannte Viren. Sie sind ständig in uns, auf uns und um uns. Manche sind harmlos, andere bedrohlich. Viren die für die einen harmlos sind, können für andere bedrohlich sein. Aus vielerlei Gründen. Die Qualität unseres Immunsystems ist ein wichtiger davon.

Wir sollten uns aber schon fragen, wie sehr dieser Fokus auf ein Virus und eine Erkrankung zu einer Unter- und Fehlversorgung der vielen anderen akuten und chronischen Erkrankungen geführt hat. Wie gut sind Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetiker, Menschen mit Herzinsuffizienz, etc. in den letzten Jahren versorgt worden? Wie viele präventive Maßnahmen wie Impfungen, Früherkennung, Rehabilitation, etc. wurden ausgesetzt oder vernachlässigt? Oder umgekehrt gefragt: Wie sehr wurden die Determinanten für Gesundheit, wie gesunde Bewegung und Ernährung, aber auch die psychosoziale Gesundheit, Bildung, Gesundheitskompetenz, sozialer Zusammenhalt, das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, etc. in den letzten Jahren gefördert?

In seinem zweiten Buch zur Pandemie "Corona - Des Rätsels Lösung?" unterzieht Sprenger etwa die Entwicklung des Infektionsgeschehens, Erkrankungsrisiken, die Wirkung von Maßnahmen, die psychosozialen Folgen für Kinder, die Risikokommunikation oder die Rolle der Politik und der Medien einem Faktencheck. Foto: Seifert Verlag

Als Public Health Experte schauen Sie sich besonders die gesunden Lebensjahre an. Hier liegt Österreich mit 58,7 „Gesunden Lebensjahren“ im unteren Drittel und unter dem EU-27-Schnitt mit 64,0. Wie haben sich die letzten drei Jahre auf unsere gesunden Lebensjahre ausgewirkt?

Ein langes Leben bei guter Gesundheit und hoher Lebensqualität ist ein hohes individuelles und gesellschaftliches Ziel. Aktuell schneiden wir da eher unterdurchschnittlich ab und die letzten drei Jahre haben sich sicher negativ ausgewirkt. Die Grundlage für ein langes Leben in guter Gesundheit und hoher Lebensqualität wird in der Schwangerschaft, in der frühen Kindheit und in der Jugendzeit gelegt. Das ist das Fundament für ein langes Leben bei guter Gesundheit. Das hat nicht nur damit zu tun, dass jemand gesund auf die Welt kommt, sondern auch mit der Zeit danach. Also mit Fragen der Gesundheitschancen, dem familiären Umfeld, finanziellen Rahmenbedingungen, sozialen Anschluss, Integration, Bildung, Gesundheitsverhalten und sozialen Netzwerken, gesundheitsförderlichen Rahmenbedingungen, einer guten Gesundheits- und Sozialpolitik, etc. In meinem zweiten Buch zur Pandemie „Corona – Des Rätsels Lösung?“ habe ich versucht diese Aspekte näher zu betrachten und die Frage zu beantworten, warum diese in den letzten drei Jahren zu wenig beachtet wurden.

Jede Investition in ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, in den Bildungsbereich, hat einen hohen Return of Investment. Umgekehrt kann eine psychiatrische Erkrankung im Kindesalter, die durch ungünstige Rahmenbedingungen entstanden ist und aufgrund einer Unterversorgung nicht behandelt wurde, chronifizieren und flussabwärts, also im Erwachsenenalter hundertmal, ja tausendmal höhere gesellschaftliche Kosten verursachen. Die Politik ist oft zu blind, zu ignorant um diese Zusammenhänge zu sehen. Ich glaube, dieser eindimensionale Tunnelblick hat in den letzten drei Jahren viel Schaden produziert, den er bis heute nicht sehen will oder sehen kann.

Foto: Wallner

Sie wurden selbst diffamiert und als „falscher Experte“ medial durch das Dorf getrieben.

Ja, eigentlich vollkommen überraschend. Angefangen hat es am 06. April 2020 als ich aufgrund meiner Kritik an geschlossenen Spielplätzen und Parkanlagen, sowie aufgrund meines Plädoyers für mehr Bewegung im Freien als „falscher Experte“ bezeichnet wurde. Am 16. April 2020 folgte dann eine konzertierte Attacke in der auflagenstärksten Zeitung Österreichs, weil ich nach fast fünf Wochen Schulschließung für eine Öffnung eingetreten bin. Das waren persönliche Angriffe, weit unter der Gürtellinie, mit einem einzigen Ziel, mich als „ChefDolm“ und „skurrilen und gefährlichen Experten“ zu diffamieren und zu diskreditieren. In Folge habe ich wochenlang Morddrohungen und seltsame Anrufe erhalten. Es gab Versuche mir beruflich zu schaden. Ich habe diese Zeit gut überstanden, jemand anderer hätte vielleicht Existenzängste entwickelt und wäre daran zerbrochen. Ganz ohne Folgen ist dieser Versuch mich zum rosaroten Elefanten zu machen natürlich nicht geblieben. Rückblickend war es ein „Auftragsrufmord“ der seinen Ursprung höchstwahrscheinlich im Kanzleramt hatte und vom Chefredakteur und einem Kolumnisten der Kronen Zeitung willig ausgeführt wurde. Rückblickend war das kennzeichnend für die Stimmung, die „Message Control“ die von Anfang an aufgebaut worden ist. Viele Wissenschaftler haben ähnliches erlebt und anschließend geschwiegen. Auch das gehört penibel aufgearbeitet.

Sie waren zu Beginn in einer Corona-Task-Force. Was wurde aus Ihrem Vorschlag, ein Cockpit aus Kennzahlen für eine wissensbasierende Corona-Risikobewertung zu bauen?

Ich habe Anfang April 2020 eine Forschungsagenda mit 67 Forschungsfragen zusammengestellt und ans Bundesministerium geschickt. Darin wurde skizziert, welche Fragen vorrangig sind, um möglichst rasch einen guten Überblick über das Geschehen zu erhalten, ein Cockpit für den Flug durch die Pandemie aufzubauen. Gleichzeitig habe ich einen offenen Brief initiiert der von vielen Wissenschaftlern unterzeichnet wurde und ihn an das Gesundheitsministerium geschickt. Darin haben wir eine bessere Datenbasis gefordert. Am 30. April haben wir ein weiteres Schreiben geschickt. Dazwischen haben wir eine Teststrategie und andere sinnvolle Instrumente entwickelt. Es gab also von Anfang an lösungsorientierte Bemühungen die Politik zu unterstützen.

…und das hat nicht gefruchtet?

Nicht wirklich. Auf meine Anregung hin hat Peter Klimek mit seinem Team eine Corona-Ampel entwickelt. Anfang April 2020 war sie fertig und online. Wir haben sie der Politik vorgestellt, das hat aber damals niemanden interessiert. Im September hat das Gesundheitsministerium dann eine eigene Corona Ampel veröffentlicht, die aber nie akzeptiert oder handlungsleitend wurde. Im Frühjahr 2020 haben wir eine solches Ampelsystem noch vernünftig gefunden, um die Risikokommunikation zu visualisieren und verständlicher zu machen. Es gab auch viele weitere Initiativen aus der österreichischen Wissenschaft, aber keine gute Moderation bzw. Koordination. Deshalb wäre die oben beschriebene Forschungsagenda auch so wichtig und hilfreich gewesen. Im Verlauf der Pandemie hat sich aber vieles verbessert. Mit unseren anfänglichen Ideen waren wir wohl einfach zu früh dran.

Eine Demonstration gegen die Corona-Ma§nahmen am Samstag, 20. November 2021, auf der Ringstra§e in Wien. Kurz vor dem Inkrafttreten des bundesweiten Lockdowns haben Gegner der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu Demonstrationen aufgerufen. Foto: APA, FLORIAN WIESER

Weil Sie Politikvertreter nicht überzeugen konnten?

Jedes System hat eine gewisse Trägheit. Im Frühjahr 2020 hatten wir jedoch das Gefühl, dass für diese Befindlichkeiten jetzt keine Zeit ist, dass es schnell gehen muss. Das war natürlich naiv. Die ganzen Institutionen in Österreich, die Routinedaten haben - von Krankenhausträger, Ländern, Bund, Gesundheitskasse – schafften es einfach nicht über ihren Schatten zu springen und in einer Pandemie ein ordentliches Datenmanagement zu ermöglichen. Aber auch das epidemiologische Meldesystem war eine Katastrophe, vollkommen ungeeignet für die Herausforderungen einer Pandemie. Selbst auf Intensivstationen wurden bis ins Jahr 2021 händische Strichlisten geführt. Diese wurden dann an das zuständige Gesundheitsamt gefaxt, von irgendjemandem in Excel Tabellen übergeführt und dann ins epidemiologische Meldesystem übertragen. Es gäbe noch tausend andere Aspekte die man anführen könnte, aus denen man etwas lernen könnte. Vielleicht wird auch das einmal aufgearbeitet.

Die Hoffnung in die Impfung als ultimativer „Gamechanger“ haben sich letztlich nicht so erfüllt: Sie schützt weder vor Ansteckung noch vor einer Erkrankung. Was hat uns dann letztlich aus der Pandemie in die Endemie geholfen?

Drei Dinge haben uns sehr geholfen. An erster und vorderster Stelle: die natürliche Immunität. Wenn sich immunkompetente Personen einmal oder mehrfach infiziert haben, haben sie einen sehr guten Schutz vor schweren Verläufen. Das wissen wir seit dem Jahr 2020. Es gab auch früh Beobachtungen und Berichte, dass Genesene kaum auf Intensivstationen landen. Dem Phänomen ist man aber nicht empirisch nachgegangen. Man hat die natürliche Immunität bewusst oder unbewusst ignoriert. Dabei wäre diese Information für die Bevölkerung wichtig gewesen. Infektionen ließen sich ja nicht auf Dauer vermeiden. Umso wichtiger wäre es gewesen neben den negativen auch die positiven Konsequenzen zu kommunizieren.

von links: Innenminister Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Finanzminister Gernot Blümel während einer Pressekonferenz zum Thema "Neue Maßnahmen (Lockdown)" am Samstag, 31. Oktober 2020, im Bundeskanzleramt in Wien. Foto: APA, HANS PUNZ

Und die anderen zwei „Gamechanger“?

Das zweite, was uns sehr geholfen hat, war der Wechsel von Delta auf Omikron Ende 2021. Die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf der intensivmedizinisch versorgt werden muss, hat sich dadurch um den Faktor 10 reduziert. Zeigen Sie mir ein Medikament das das schafft. Omikron war ein Glückfall. Viele Immunologen sagen, das war erwartbar, weil sich das Virus immer besser an den Menschen anpasst. Omikron wäre auch der perfekte Grund gewesen um aus der desaströsen Impfpflichtdebatte auszusteigen. Die Pfadabhängigkeit der Politik hat das aber verhindert. Dass die Impfpflicht trotz des Wissens über Omikron beschlossen wurde war ein riesiger politischer Fehler, mit umfassenden negativen Auswirkungen, die penibel aufgearbeitet werden müssen.

Das dritte, was uns natürlich geholfen hat, war die rasche Verfügbarkeit von Impfstoffen. Diese haben die Wahrscheinlichkeit von schweren Verläufen reduziert. In welchem Ausmaß war und ist von vielen Faktoren, wie Alter, Immunstatus, Vorerkrankungen, etc. abhängig. Inzwischen haben sich auch die meisten geimpften Menschen einfach oder mehrfach infiziert und eine hybride Immunität entwickelt. Eine Kombination von natürlicher Immunität und Impfung, in unzähligen Variationen.

Was heißt das für aktuelle Impfempfehlungen, wer soll sich Covid-19 impfen lassen?

Darüber könnten wir endlos debattieren. Dafür gibt es Impfkommissionen, die alle Studien anschauen, bewerten und dann Empfehlungen abgeben. Bei älteren Menschen empfehlen die europäischen Kommissionen relativ dasselbe, bei Kindern und Jugendlichen gibt es aber große Unterschiede. In der Schweiz gilt: „Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahre ohne chronische Erkrankungen, welche noch ungeimpft sind, wird keine Impfung empfohlen. Insbesondere Kindern und Jugendlichen, die eine Infektion hatten, wird die Impfung wie bisher nicht empfohlen.“ In Österreich werden drei Impfungen (Grundimmunisierung) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr empfohlen.

Dass ich eine Impfpflicht ablehne ist kein Geheimnis. Generell muss bei jedem Arzneimittel der Nutzen größer sein als der Schaden. Letztendlich ist es eine individuelle Entscheidung, die in Absprache mit einem Vertrauensarzt getroffen werden sollte. Ich persönlich finde die Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen der skandinavischen Länder, aber auch der Schweiz sehr wissensbasiert.

Es wurden immer Schuldige gesucht, politisiert, Pressekonferenzen inszeniert, instrumentalisiert, Message Control betrieben, im ORF interveniert – sonst wären so faktenbefreite Grafiken wie die unterschiedliche „Inzidenz“ von geimpften und ungeimpften Personen im Abendprogramm nicht ständig gezeigt worden. Martin Sprenger

Was erwarten Sie sich von dem Versöhnungs- und Dialogprozess, den der Kanzler angekündigt? Was soll da passieren?

Ehrlich gesagt erwarte ich mir eine Polit-Show, so wie in den vergangenen drei Jahren. Begonnen hat diese Politisierung und Inszenierung am 30. März 2020 mit der vollkommen unnötigen und dem damaligen Wissensstand widersprechenden Eskalation des damaligen Kanzlers Kurz: „Jeder, wird jemanden kennen der an Corona verstorben ist“, „Ruhe vor dem Sturm“, „Hundertausende Tote“ und „wirkliche Normalität gibt es erst wieder, wenn wir das Virus besiegt haben.“ So richtig aufgehört hat diese Politisierung der Pandemie wohl nie. Also wird sie auch den Versöhnungs- und Dialogprozess maßgeblich prägen.

Nie aufgehört womit konkret?

