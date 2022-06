Corona - 227 BA.4/BA.5-Fälle in Niederösterreich

Werbung

In Niederösterreich sind am Dienstag 227 Fälle der Coronavirus-Varianten BA.4/BA.5 gemeldet worden. Das waren mehr als doppelt so viele wie noch am vergangenen Donnerstag mit 113. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) waren 121 Personen aktuell positiv, 106 galten als genesen.

Die Fälle im Bundesland verteilten sich auf 19 Bezirke sowie auf alle vier Statutarstädte. BA.4/BA.5-frei war lediglich der Bezirk Lilienfeld. Insgesamt wurden am Dienstag 741 Corona-Neuinfektionen gemeldet.