Corona - 256 Patienten und 4.588 Neuinfektionen in Niederösterreich

In Niederösterreich sind am Dienstag 256 Corona-Patienten in Spitälern behandelt worden. Das bedeutete nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) gegenüber dem Vortag einen Anstieg um 35 Covid-Erkrankte. Gleichzeitig wurde Behördenangaben zufolge ein Todesfall binnen 24 Stunden verzeichnet. In Summe gab es 4.588 Neuinfektionen.