Pandemie Corona - 709 Spitalspatienten und zehn Todesfälle in Niederösterreich

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

In Niederösterreich sind am Mittwoch 709 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt worden, um neun mehr als am Vortag.