Corona - Höchstwert mit 11.216 Neuinfektionen in Niederösterreich

In Niederösterreich ist am Mittwoch ein neuer Höchstwert an Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Mit 11.216 positiven Fällen wurde der bisherige Rekord von 8.797 Fällen vom 16. Februar um mehr als 2.400 übertroffen.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at