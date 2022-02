Corona - Neuer Cluster in Kurzentrum im Bezirk Gmünd

In einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs stieg die Zahl der Infizierten laut dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um 20 auf 83. Im Bezirk Baden gab es in der Justizanstalt Hirtenberg ein Plus um zwei auf 53 Fälle, im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen waren es 42 Betroffene (minus 16). Neu dazugekommen ist ein Cluster in einem Kurzentrum im Bezirk Gmünd mit 22 Infizierten.

In der Justizanstalt Wiener Neustadt blieb die Zahl der Betroffenen gegenüber dem Vortag mit 22 unverändert, teilte das Büro der Gesundheitslandesrätin mit. Weitere Cluster betrafen Produktionsfirmen in mehreren Bezirken.