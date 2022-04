Corona - Patientenzahl in Niederösterreichs Spitälern sinkt weiter

Werbung

Am Donnerstag befanden sich 576 mit dem Virus Infizierte in Krankenhäusern, das waren um 41 weniger als am Vortag. 543 positiv Getestete waren auf Normal- und 33 auf Intensivstationen. 104 Intensivbetten standen für Covid-Patienten zur Verfügung, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. 3.394 Neuinfektionen wurden verzeichnet. Gleichzeitig wurden 16 Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet.