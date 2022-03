Corona - Zahl der Patienten in NÖ Spitälern auf 676 gesunken

Werbung

Auf Normalstationen befanden sich 637 (minus 31) Infizierte, 39 (minus zwei) Personen wurden intensivmedizinisch behandelt. 94 freie Intensivbetten standen für Covid-Patienten zur Verfügung, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. 5.285 Neuinfektionen wurden verzeichnet.

Der Corona-Cluster in einer Justizanstalt im Bezirk Hollabrunn hat sich nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um drei auf 77 Fälle vergrößert. In einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs wurden 58 Infizierte (minus drei) gemeldet. In Pflege- und Betreuungszentren in mehreren Bezirken wurden Cluster mit bis zu 52 Betroffenen registriert.