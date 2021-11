Tageshöchstwert bei Corona-Neuinfektionen in Niederösterreich

Gezählt wurden binnen 24 Stunden 2.105 positive Tests, so viele wie noch nie seit dem Beginn der Pandemie. "Das Virus ist diffus in der Bevölkerung verbreitet und die Infektionsketten sind schwierig nachzuverfolgen bzw. zu stoppen", hieß es dazu aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Der bisherige Rekordwert war mit 1.841 Fällen am Freitag gemeldet worden, am Samstag waren es 1.783 positive Tests. Aktuell werde im Bundesland ein Infektionsgeschehen beobachtet, "das unter dem Namen 'community spreading' bekannt ist", wurde aus dem Büro von Königsberger-Ludwig mitgeteilt. "Fallhäufungen sind insbesondere bei sozialen Kontakten, Zusammenkünften, in Schulen und am Arbeitsplatz zu beobachten."

Größter Cluster in Niederösterreich blieb jener im Zusammenhang mit einem Heurigenbetrieb im Bezirk Bruck a. d. Leitha. Vermeldet wurden hier 107 Erkrankungen (plus fünf). 55 Fälle gab es in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen (Bezirk Baden). Aus dem Bezirk Scheibbs wurden 34 Infektionen (plus acht) im Konnex mit einem Betrieb aus der Autobranche und 24 (plus zehn) in einer Metallverarbeitungsfirma gemeldet.

Der Hotspot rund um die tagelange Waldbrandbekämpfung im Rax-Schneeberg-Gebiet zählte 27 Fälle (plus drei). 23 positive Tests und damit um acht mehr als am Vortag lagen in einem Pflegeheim im Bezirk St. Pölten vor.

Von elf auf 16 Infektionen wuchs ein Cluster rund um eine Halloween-Party in Wiener Neustadt. Die Veranstaltung ist von einer weiblichen Person besucht worden, die zwar zunächst einen negativen Nachweis vorgelegt hatte, letztlich aber positiv auf Corona getestet wurde, wie auch die Tageszeitung "Österreich" (Sonntagsausgabe) berichtete.

Ein Statement zu dem Vorfall liegt vom Veranstalter vor. "Die Person aus dem Bezirk Neunkirchen reiste laut eigenen Angaben mit dem Zug an und wurde beim Einlass entsprechend aller behördlichen Vorgaben kontrolliert. Dort wurde jedoch ein negativer Selbsttest vorgewiesen", wurde via Facebook mitgeteilt. "Kurz darauf bekamen wir einen anonymen Hinweis und reagierten sofort. Binnen weniger Minuten konnten wir die Person ausforschen, aus der Menge fischen und an Polizei und Rettung übergeben." Die Person habe am 29. Oktober - also zwei Tage vor der Party - in einer Apotheke im Bezirk Neunkirchen einen PCR-Test gemacht. "Dieser fiel positiv aus, das Ergebnis wurde ihr per SMS am 30. Oktober mitgeteilt." Die Polizei ermittelt, im Raum steht u.a. der Verdacht der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten.