ÖBB forcieren schrankenloses System in Park-&-Ride-Anlagen in NÖ

Bei Ein- und Ausfahrt erfasst jeweils eine Kamera das Kennzeichen des Autos. Das Verlassen ist nach Einlesen eines gültigen Tickets mit Fahrschein-Code am Scanner bei der Ausfahrtssäule möglich, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Das im Rahmen eines Pilotprojekts in St. Valentin (Bezirk Amstetten) getestete System soll bereits im Frühjahr in Hollabrunn zur Anwendung kommen. Folgen sollen die Standorte Wiener Neustadt, Korneuburg, Klosterneuburg-Kierling (Bezirk Tulln) und Tulln. Bis Ende des Jahres vorgesehen ist eine Ausdehnung auf insgesamt 21 Anlagen.