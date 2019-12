Fünf Personen nach Bränden ins Krankenhaus eingeliefert .

Nach zwei Bränden in Niederösterreich sind in der Nacht auf Freitag fünf Personen ins Spital eingeliefert worden. In Payerbach (Bezirk Neunkirchen) erlitt ein 43-Jähriger bei Löschversuchen an einem Einfamilienhaus Wunden an den Unterarmen, bei seiner Ehefrau bestand Verdacht auf Rauchgasvergiftung. In Tulln musste ein Mehrparteiengebäude nach einem Feuer in einem Müllraum evakuiert werden.