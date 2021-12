Spar-Gurgeltests können bald auch bei McDonalds abgegeben werden

Das PCR-Testangebot für das Gurgeln zuhause wird weiter ausgebaut. In ausgewählten niederösterreichischen Spar-Express-Filialen können die Proben nun auch an Sonntagen und an Feiertagen abgegeben werden. Noch vor Weihnachten sollen die Tests auch bei der Fast-Food-Kette McDonalds abgegeben werden können.