„Über 11.000 Personen haben an dieser österreichweit einzigartigen Aktion teilgenommen“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dazu: „Das ist eine wirklich hervorragende Beteiligung. Ich sehe darin einen großen und wichtigen Beitrag für einen möglichst sicheren Start ins neue Schuljahr. Denn wir schützen damit nicht nur die Pädagoginnen und Pädagogen, sondern vor allem auch die Kinder und Eltern.“ Zum Ergebnis der in dieser Woche vorgenommenen Testungen unterstreicht die Landeshauptfrau: „Gott sei Dank können wir sagen, dass alle negativ sind.“

Die Testungen fanden an 21 Standorten in ganz Niederösterreich statt und wurden allen in Niederösterreich tätigen Lehrkräften sowie allen Gemeinde- und Bundesbediensteten, die in niederösterreichischen Schulen und Landeskindergärten tätig sind, angeboten. Durchgeführt wurden die Tests von den Blaulichtorganisationen Samariterbund, Notruf 144 und Rotes Kreuz an den Bezirkshauptmannschaften in Baden, Bruck/Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Hollabrunn, Horn, Korneuburg, Krems, Lilienfeld, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, Scheibbs, Waidhofen/Thaya, Wiener Neustadt und Zwettl sowie in der Brückenmeisterei St. Pölten, im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Tulln und den Straßenmeistereien in Amstetten, Krems und Waidhofen/Ybbs.

„Es ist uns einfach wichtig, Sicherheit zu geben und die Ansteckungsgefahr in den Schulen und Kindergärten möglichst gering zu halten. Ich danke allen, die an dieser Aktion teilgenommen haben, und auch allen, die zu dieser reibungslosen Durchführung beigetragen haben. Alle Beteiligten – von den Blaulichtorganisationen bis zu den politischen Ressorts – haben hier perfekt zusammengearbeitet“, so die Landeshauptfrau. In einem nächsten Schritt wolle man nun den Verwaltungsbediensteten des Landes und den Gemeindebediensteten die Möglichkeit zu einer Testung bieten: „Denn gerade sie stehen in engem und direktem Kontakt mit der Bevölkerung.“