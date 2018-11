Auf www.wasserstand-niederoesterreich.at sind Niederschlag, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Wassertemperatur und Grundwasserstand dargestellt. Besonderes Augenmerk habe man auf die Verständlichkeit gelegt, teilte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) mit.

Bei der Neuaufstellung der Website seien jene Personen im Vordergrund gestanden, die sich in seltenen Anlassfällen unvorbereitet und möglichst rasch ein eigenes Lagebild verschaffen wollen, so der Landeshauptmannstellvertreter in einer Aussendung.

War die Website - bisher abrufbar über die Landes-Homepage - in der Vergangenheit eher an Experten gerichtet, so steht nun die Bedienung durch die breite Bevölkerung im Vordergrund. Leichtere Lesbarkeit, intuitive Bedienung sowie bessere grafische Aufbereitung werden geboten. Entsprechende Websites gebe es auch bereits in anderen Bundesländern, nur Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich würden aber auch eine Hochwasserprognose anbieten, gab das Büro des Landeshauptfrau-Stellvertreters auf Anfrage bekannt.

"Sicherheit hat oberste Priorität. Aktuelle und leicht verständliche Informationen sind die Grundlage für die gemeinsame Bewältigung von Hochwasserkatastrophen durch Einsatzorganisationen, Behörden und betroffenen Menschen", meinte Pernkopf. Er verspreche sich von der optimierten Darstellbarkeit sämtlicher Informationen auf mobilen Geräten und Smartphones eine Erleichterung der Entscheidungsfindung an Ort und Stelle.