Warum wird jemand Journalist? Viele werden sich diese Frage vermutlich noch nicht gestellt haben. Die meisten, die sie sich gestellt haben, und dann Journalisten geworden sind, kennen die Antwort aber vermutlich: Weil man neugierig ist, immer Neues wissen will. Weil man einen Beitrag leisten will, dass die Mächtigen nicht tun und lassen können, was sie wollen.

privat NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger im Home-Office

Und vor allem wird man Journalist, weil man gerne unter Menschen ist. Genau das ist seit Montag kaum mehr möglich. Auch für uns hat sich das Leben dramatisch geändert: Statt Pressekonferenzen, Hintergrundgesprächen, Firmen-Eröffnungen und Kultur-Veranstaltungen an fast allen Abenden, gibt es Homeoffice, Video-Konferenzen und maximal Vier-Augen-Gespräche, natürlich mit einem Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern.

Die gute Nachricht für Sie als Leserinnen und Leser ist, dass sich an der Qualität der Berichterstattung des NÖN-Teams dennoch nichts ändern wird. Sicher, manchmal ist die Recherche und die Überprüfung der Fakten von Zuhause aus ein bisschen mühsamer als gewohnt, manchmal ist es aufgrund der Umstände schwieriger, sich selbst ein Bild zu machen – und manchmal, so ehrlich muss man auch sein, verliert man in der Fülle an Informationen rund um das Coronavirus auch ein bisschen den Durchblick.

Bevor wir diesen Durchblick nicht haben, schreiben wir aber nichts – darauf können Sie sich verlassen. Und gerade in Zeiten wie diesen, in denen viele Menschen verunsichert und in Sorge sind, sind wir noch strenger zu uns als gewohnt. Denn wir wissen: Klassische Medien wie die NÖN müssen bieten, was die sogenannten Sozialen Medien nicht bieten können – geprüfte Informationen, seriöse und unabhängige Informationen sowie das richtige Augenmaß in der Bewertung der Fakten.

Wir sind überzeugt davon, dass wir das auch unter den, durch die (selbstverständlich) berechtigten Maßnahmen gegen das Coronavirus, erschwerten Bedingungen garantieren können. Und selbstverständlich freuen wir uns darauf, dass auch wir Journalisten in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft wieder dort sein können, wo wir hingehören – bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Denn das echte Leben ist immer draußen – und nicht im Homeoffice.