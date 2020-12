Mit 1. Jänner 2021 tritt das neue Statut der Caritas der Diözese St. Pölten in Kraft. Eine der Änderungen ist die Aufwertung der Leitungskonferenz, die nun aus Direktor, zwei Generalsekretären, drei BereichsleiterInnen und der geistlichen Assistentin besteht. Während die Aufgabe des Generalsekretärs für Solidarität, Kommunikation & Soziales von Christoph Riedl wahrgenommen wird, der bereits seit drei Jahren Teil des Caritas-Teams ist, wird mit Franz Sturmlechner nun auch der Generalsekretär für Personal und Wirtschaft bestellt.

Franz Sturmlechner war zuletzt als Geschäftsführer des Bundesverbands des Maschinenrings Österreich tätig. Der studierte Betriebswirt hat im Laufe seiner beruflichen Laufbahn in mehreren Unternehmen verschiedene Erfahrungen in leitenden Funktionen sammeln können. So war Sturmlechner unter anderem beim NÖ Hilfswerk, der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter oder auch beim heimischen Marktführer für Tierfuttermittel Garant tätig. Der 50-jährige gebürtige Mostviertler ist Vater einer Tochter und lebt in Krems.

„Ich freue mich, dass wir mit Franz Sturmlechner eine erfahrene Führungspersönlichkeit als Generalsekretär für Personal und Wirtschaft gewinnen konnten“, zeigt sich Hannes Ziselsberger, Caritasdirektor der Diözese St. Pölten, zufrieden über die Auswahl. „Mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 166 Caritas-Standorten in der Diözese St. Pölten ist die Caritas ein wichtiger Arbeitgeber im Sozialbereich. Die Arbeit der Caritas ist wirkungsorientiert und nicht gewinnorientiert. Umso wichtiger sind ein verlässliches, vorausschauendes Finanz- und Personalmanagement sowie eine moderne, innovative und effiziente Organisation nach innen, für die Franz Sturmlechner verantwortlich sein wird.“

„Mit großer Freude und Tatendrang übernehme ich die Aufgabe des Generalsekretärs für Personal und Wirtschaft bei der Caritas der Diözese St. Pölten“, so Franz Sturmlechner. „Gemeinsam mit meinem Team möchte ich die Caritas in Personal-, Organisations- und Wirtschaftsfragen zeitgemäß organisieren und so einen Beitrag dazu leisten, dass die Caritas auch in Zukunft bestmöglich für jene Menschen da sein kann, die Hilfe und Unterstützung benötigen. Die Caritas hat einen hervorragenden Ruf und ich freue mich, Teil dieser Organisation der Nächstenliebe werden zu dürfen.“