Niederösterreicher fordern Verkehrsberuhigung in 249 Orten

In 249 niederösterreichischen Gemeinden und Städten braucht es laut den Bürgerinnen und Bürgern Verkehrsberuhigungen. Das ergab ein Aufruf des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) derartige Straßen oder Orte in eine interaktive Karte einzutragen. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gaben „zu hohes Tempo“ als häufigste Ursache für den Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung an.

Der Hauptgrund der Initiative ist es, Gemeinden die Einführung von Tempo 30 zu erleichtern. Das VCÖ-Projekt wird österreichweit bereits von mehr als 170 Gemeinden und Städten unterstützt. "Wir freuen uns, dass so viele diese Möglichkeit der Partizipation genutzt haben. Wir leiten die Einträge an die jeweils zuständige Gemeinde weiter. Die Gemeinden erhalten damit eine wertvolle Information, wo Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gewünscht werden", erklärt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.

Vor allem südlich von Wien werden besonders viele Verkehrsberuhigungen gefordert. Etwa in Bad Fischau (Bezirk Wiener Neustadt Land) gibt es rund 40 Eintragungen. Auch im Großraum Tulln gibt es gleich viele Anmerkungen, dass es dringend Verkehrsberuhigungen brauche. Entlang des Wienflusses Richtung Purkersdorf (St. Pölten Land) soll es laut den Eintragungen besonders viele gefährliche Stellen geben. Zur Onlinekarte geht es hier: Check: Wo es Verkehrsberuhigung braucht (vcoe.at).

Zu schneller Kfz-Verkehr häufigste Ursache für Wunsch nach Tempo 30

Neben den Stellen an denen eine Verkehrsberuhigung benötigt wird, hat der VCÖ auch hinterfragt, warum diese notwendig ist. Hierbei waren auch Mehrfachnennungen möglich. Elf Prozent nannten eine zu hohe Abgasbelastung durch den Verkehr als Grund, 16 Prozent zu viel Kfz-Verkehr, 18 Prozent wünschen Verkehrsberuhigung, weil der Verkehrslärm zu hoch ist. Weitere 19 Prozent wiesen auf eine Unfallgefahrenstelle hin, 22 Prozent erleben als Anrainerin oder Anrainer eine Einschränkung ihrer Lebensqualität und 27 Prozent beklagen ein zu hohes Tempo des Kfz-Verkehrs.

Gerade bei dem am häufigsten genannten Punkt, der zu hohen Geschwindigkeit des Straßenverkehrs, ist bei der Problemlösung die Straßenverkehrsordnung ein Hindernis. "Immer wieder gibt es Fälle, wo Gemeinden eine Temporeduktion möchten, beispielsweise weil es sich um ein Wohngebiet handelt oder weil an der Straße ein Kindergarten, eine Schule oder ein Seniorenheim liegt, aber die übergeordnete Behörde lehnt das Ansinnen der Gemeinde unter Berufung auf die Straßenverkehrsordnung ab", so Mosshammer.