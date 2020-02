Vollbild

FB

1 / 7

APA/FF PREINSBACH APA/BFKDO BADEN/SCHNEIDER APA/HELMUT FOHRINGER APA/HELMUT FOHRINGER APA/FOTOKERSCHI /FEUERWEHR VALENTIN/PREHOFER APA/FOTOKERSCHI /FEUERWEHR VALENTIN/PREHOFER APA/FF ST. PÖLTEN