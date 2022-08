Zu wenig Gutachter Pflegeheim wartet seit März auf Obduktionsbericht

Lesezeit: 3 Min FS Florentina Sinnreich

S eit März warten Ermittler in vier Todesfällen in einem Pflegeheim in St. Pölten-Pottenbrunn mit Verdacht der fahrlässigen Tötung auf den Obduktionsbericht der Gerichtsmedizin. Grund dafür sei der immer kleiner werdende Kreis der Gutachter, sagt NÖ-Ärztekammerpräsident und Leiter des ÖÄK-Gutachter-Referates Harald Schlögel.