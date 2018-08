Es sind nur 120 Kilometer, aber die Debatte um Tempo 140 auf zwei Abschnitten der Westautobahn in Nieder- und Oberösterreich ist sehr emotional. Auch die angeblich unterschiedlichen Messtoleranzen in beiden Bundesländern werden heftig debattiert.

Die NÖN fragte bei ÖAMTC-Verkehrsjurist Nikolaus Authried nach. „Die Messtoleranzen sind überall gleich“, sagt er. Jedes Radargerät habe gewisse Unschärfen, die ausgeglichen werden müssen. Denn juristisch darf die Messungenauigkeit nicht zulasten des Lenkers gehen, erklärt Authried. Die Messtoleranz liegt in OÖ und NÖ bei fünf Prozent. Wichtig für Autolenker: Auf die Einberechnung der Messtoleranz besteht ein Rechtsanspruch.

Straftoleranz ist in OÖ und NÖ unterschiedlich geregelt

Parallel dazu gibt es die Straftoleranz, die das jeweilige Bundesland einräumen kann. „Die Landesbehörde kann sagen: ,Wir wollen uns auf die großen Fälle konzentrieren und nicht jeden strafen, der nach Abzug der Messtoleranz noch 2 km/h zu schnell war.‘“, erklärt Authried. Das habe – wiewohl es vielleicht komisch klinge – auch einen Sicherheitshintergrund, immerhin solle der Lenker auf die Straße schauen und nicht permanent auf die Tachonadel. Diese Straftoleranz ist in OÖ und NÖ unterschiedlich geregelt, weshalb in NÖ ab Tempo 147 gestraft werden kann, in OÖ aber erst ab 159 km/h. Im Unterschied zur Messtoleranz gibt es auf die Straftoleranz aber keinen Rechtsanspruch.

Aus Sicht der Polizei läuft der Versuch problemlos. Dadurch, dass die Strecke in NÖ erst seit Kurzem komplett dreispurig ist, gebe es keine Vergleichswerte, sagt Ferdinand Zuser, Leiter der Verkehrsabteilung. Auch zwischen 5 und 22 Uhr limitierte 140er-Zone macht keine Probleme: An der Strecke gibt es keine fixen Radars; gemessen wird mit Radarpistolen und die sind einfach umzustellen.