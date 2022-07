Mutige Worte gegen NS-Mord

Werbung

„Vor unserem Herrgott gibt es kein unwertes Leben. Mord bleibt Mord.“ Mit diesen eindeutigen und mutigen Worten richtete sich Bischof Michael Memelauer Ende 1941 in seiner bekannten Silvesterpredigt gegen die NS-Euthanasie.

Michael Memelauer wurde am 23. September 1874 in Sindelburg im Bezirk Amstetten geboren. Nach seinem Theologiestudium in St. Pölten wurde er im Jahr 1897 von seinem Vorgänger Bischof Johannes Baptist Rößler zum Priester geweiht. Memelauer widmete sich zunächst der Seelsorge der Arbeiterjugend und wirkte in Haag, Schrems und Krems. Danach übte er zehn Jahre lang das Amt des Dompfarrers in St. Pölten aus. Bereits während seiner Zeit als Dompfarrer leistete Memelauer einen wichtigen Beitrag für die Stadt. Er organisierte unter anderem Hilfsaktionen für die hungernde Stadtbevölkerung, aus welchen im Jahr 1920 die Caritas St. Pölten entstand.

Am 18. April 1927 wurde der Niederösterreicher von Papst Pius XI. zum Diözesanbischof von St. Pölten ernannt. Dieses Amt übte Memelauer 34 Jahre lang aus, bis zu seinem Tod am 1. Oktober 1961. Sein Nachfolger wurde Franz Žak. Bestattet ist Memelauer in der Bischofsgruft des St. Pöltner Doms.