Noch heute gewürdigt: Anton Wildgans

Werbung

Der österreichische Dramatiker und Lyriker Anton Wildgans wurde am 17. April 1881 in Wien geboren. Er studierte nach seiner Matura Rechtswissenschaften an der Universität Wien und entschied sich erst im Alter von 29 Jahren für den Beruf des freien Schriftstellers. Fast alle seine Werke entstanden in Niederösterreich.

In seiner Wahlheimat Mönichkirchen im Bezirk Neunkirchen begann oder beendete Wildgans den Großteil seiner Werke. Zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen zählen „Kirbisch oder der Gendarm, die Schande und das Glück“ sowie die „Rede über Österreich“, in der er seine Haltung für die österreichische Eigenständigkeit nach dem ersten Weltkrieg ausdrückt.

In den Jahren 1921/22 und 1930/31 war Wildgans Direktor des Wiener Burgtheaters. Kurz nach seiner zweiten Amtszeit als Theaterdirektor 1932 wurde er für den Literaturnobelpreis nominiert und wurde von vielen als „vielversprechender Kandidat“ bezeichnet. Der Dichter starb jedoch am 3. Mai 1932, vor der Preisverleihung, im niederösterreichischen Mödling. Sein Ehrengrab steht am Wiener Zentralfriedhof. Noch heute wird der Nachlass des Dichters durch die eigens gegründete „Anton Wildgans Gesellschaft“ verwaltet.