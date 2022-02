Kinder als Schutzschilde bei Corona-Demonstrationen

„Die Kinder werden bewusst eingesetzt“, sagt Johann Baumschlager, Pressesprecher der Landespolizeidirektion. Bei einem „Spaziergang“ am 13. Jänner in St. Peter/Au im Mostviertel wurden Polizisten eingekesselt und wollten Pfefferspray einsetzen, was aber wegen der vielen anwesenden Kinder nicht möglich war.

Die Zahl der Demonstranten sinke zwar, sagt Baumschlager, aber es gebe bei jeder Kundgebung eine kleine Gruppe aggressiver Teilnehmer, die versuche, die anderen anzustacheln. „Wir kennen diese Leute größtenteils schon, die treffen wir auf jeder Veranstaltung. Einige wurden auch schon verhaftet, die sind aber bei der nächsten Demo wieder dabei.“

Johann Baumschlager, Pressesprecher der Landespolizei Foto: LPD NÖ

Es sei gut, dass Demonstranten Rechte haben, sagt Baumschlager, „aber sie haben auch Pflichten. Etwa das Tragen einer Maske. Wenn das ignoriert wird, müssen wir einschreiten, dazu sind wir verfassungsrechtlich verpflichtet.“

Viele Polizisten seien schon dienstmüde, es sei ja nicht Hauptaufgabe der Polizei, ständig Demonstrationen zu begleiten, sondern für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Aber auch viele Bewohner von Orten mit häufigen Kundgebungen, etwa im Mostviertel, seien der ständigen Aufmärsche schon müde.

Gegen zwei Polizisten aus NÖ, die federführend mit anderen Mitte Jänner einen Brief ans Innenministerium geschrieben haben, wird dienstrechtlich ermittelt: Sie hatten sich gegen die Impfpflicht ausgesprochen.