Omikron hält alle Einsatzkräfte auf Trab

Die Polizei in Niederösterreich hat Regelungen getroffen, um der hoch ansteckenden Omikron-Variante zu begegnen. „Dienstbetriebliche Maßnahmen werden dann umgesetzt, wenn fünf Prozent der Gesamtpersonalstärke betroffen sind“, sagt Johann Baumschlager, Sprecher der Landespolizeidirektion. Mit anderen Worten: Wenn fünf Prozent der Beamten einer Dienstelle ausfallen, gibt es weitere Maßnahmen. „Diesen Schwellenwert haben wir aber noch nicht erreicht“, sagt Baumschlager.

Grundsätzlich gilt bei der Polizei derzeit eine verstärkte Anordnung zur Telearbeit und eine verpflichtende 2,5G-Regel für Externe. Masken müssen in allen Dienst-Kfz getragen werden und auch am Arbeitsplatz, wenn mehrere Personen in einem Büro sind. Teams müssen immer gleich zusammengesetzt sein. Noch funktioniere das, sagt Baumschlager. Wenn aber auch noch verstärkt Einsätze wie bei Demonstrationen hinzukämen, könne es personell eng werden.

Denn auch mit den Kontrollen hinsichtlich des Lockdowns für Ungeimpfte, der seit 15. November gilt, hat die Polizei alle Hände voll zu tun. 1,4 Millionen Mal wurden österreichweit seither Grüner Pass bzw. Impfzertifikat kontrolliert, allein in NÖ gab es dazu zwischen 15. November und 1. Jänner 291.488 Kontrollen, in deren Folge 1.548 Anzeigen erstattet wurden.

Und erst in der Vorwoche gab es bundesweit 24 Hausdurchsuchungen zu gefälschten Impfnachweisen, drei davon fanden in NÖ statt.

Urlaubssperre beim Roten Kreuz

Auch das Rote Kreuz NÖ hat Maßnahmen ergriffen. Dort wurden bereits sehr früh strenge Regelungen eingeführt, die je nach Lage angezogen oder gelockert werden können, wie Pressesprecherin Sonja Kellner erläutert. Wenn es die Lage erfordert, werden auch Kurse wieder abgesagt – sowohl intern wie extern –, Home Office-Möglichkeiten priorisiert und nur systemrelevante Leistungen umgesetzt.

„Bereits jetzt gilt, dass beispielsweise unsere Mitarbeiter auch am Arbeitsplatz Masken tragen, wenn mehr als ein Kollege im Raum arbeitet. Zudem muss beim Betreten von Rotkreuz-Gebäuden ein 2,5G-Nachweis erbracht werden – immer gemäß den Bestimmungen der aktuellen Verordnung. Gleichzeitig wird beispielsweise darauf geachtet, dass es bei den Diensten zu einer möglichst geringen Durchmischung der Teams kommt.“

Verschärft sich die Lage, werden alle nicht relevanten Veranstaltungen, Kurse etc. abgesagt und Besprechungen als Präsenzveranstaltungen auf ein absolutes Minimum reduziert bzw. überall, wo es möglich ist, online abgehalten.

Erste-Hilfe-Kurse finden derzeit noch unter verschärften Maßnahmen statt, allerdings wird hier sichergestellt, dass die Dienstmannschaft keinen Kontakt zu den Kursteilnehmern hat. Der Rettungsdienst arbeitet mit strengsten Hygienemaßnahmen, ebenso das Pflegepersonal.

Sollten Personalausfälle abgefedert werden müssen, werden die Kerntätigkeiten wie Rettungsdienst, Notfallrettung sowie Hauskrankenpflege bevorzugt. Und: Seit Weihnachten werden aktuell keine neuen Urlaube genehmigt.

Aus dem Landesfeuerwehrkommando heißt es, man halte sich streng an die Vorgaben der Bundesregierung.