In Niederösterreich ist es in den vergangenen Tagen zu Betrugsversuchen durch Anrufe falscher Polizisten gekommen. Wie die Exekutive am Freitag mitteilte, kontaktierte ein Unbekannter am Mittwoch vier Personen aus dem Bezirk St. Pölten, wobei er sich wahlweise als Polizei- oder Kriminalbeamter ausgab. Ein ähnlicher Fall wurde am Donnerstag in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) registriert.

Über Einbruchsdiebstahl befragt

Der vermeintliche Beamte fragte die angerufenen Personen nach einem Einbruchsdiebstahl in deren näheren Umgebung. Im Bezirk St. Pölten wurden die Anrufe unterbrochen, nachdem die Angerufenen die örtliche Polizeidienststelle kontaktieren wollten. Auch in Wiener Neudorf wurde das Gespräch vorzeitig beendet.

Polizei fragt nie am Telefon nach Wertgegenständen

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich rät, niemals Informationen über Wertgegenstände, Kontostände oder Ähnliches am Telefon bekannt zu geben. Die Beamten würden derartige Informationen nicht einholen.

Es wird empfohlen, derartige Gespräche sofort zu beenden, oder nach Name, Dienststelle und Erreichbarkeit zu fragen. In jedem Fall sollten Betroffene die Exekutive verständigen, die auch kostenlose kriminalpolizeiliche Beratungen unter 059133 anbietet.