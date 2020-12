Illegaler Waffenhandel in Niederösterreich aufgedeckt .

In Niederösterreich sind mehrere Fälle von illegalem Waffenhandel aufgedeckt worden. Drei Beschuldigte im Alter von 27 bis 49 Jahren wurden nach Polizeiangaben vom Freitag festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Eine maßgebliche Rolle bei den umfangreichen Ermittlungen spielte ein Tresor, der Ende Juli von zwei Mitgliedern des Trios in einem Lagerraum in Wiener Neustadt geknackt worden war.