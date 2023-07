1.200 Polizisten kämpfen in St. Pölten um Meter und Sekunden

Polizeidreikampf, Leichtathletik, Triathlon, Schwimmen, Rettungsschwimmen, Motorsport, Schießen, Judo, Rennrad, Mountainbike, Fußball, Golf, Beach-Volleyball, Bogenschießen und Klettern - um diese insgesamt 17 Disziplinen geht es für 1.200 Teilnehmende bis Freitag, den 7. Juli im Sportzentrum NÖ.

Andreas Pils, oberösterreichischer Landespolizeidirektor und Präsident des Polizeisportverbandes: „Als Österreichischer Polizeisportverband sind wir die Repräsentanten aller 23 Polizeisportvereine Österreichs und fast 25.000 Mitgliedern.“ Die Unterstützung der Polizeisportlerinnen und –sportler sei „eine wunderschöne Aufgabe, die wir zu 100 Prozent im Dienst der Sportler erfüllen.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit den Golfsportlern der Polizei Tirol im Rahmen der Eröffnungsfeier der Bundespolizeimeisterschaften. Foto: NLK Burchhart

„Besonders in Zeiten, in denen die Herausforderungen nicht weniger, sondern mehr werden, braucht es die Besten der Besten für die Sicherheit in unserem Land und das sind unsere Frauen und Männer der Polizei“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Eröffnung. So eine Meisterschaft bringe nicht nur Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländer zusammen, sondern zeige auch die Fitness und Einsatzbereitschaft der Polizistinnen und Polizisten. Das Land Niederösterreich stelle daher selbstverständlich die Infrastruktur für diese Meisterschaft zur Verfügung.

„Ziel ist eine fitte Polizei“

Innenminister Gerhard Karner nannte den Polizeiberuf einen „sehr herausfordernden, oft gefährlich und mit großen und schwierigen Einsätzen“. Gerade der Sport fördere Teamgeist, Kameradschaft, aber auch Fitness, „und genau das sind die Gründe, warum unsere Polizei, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee, so fit und einsatzbereit ist und deshalb auch so hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießt.“Viele Polizistinnen und Polizisten nutzen das Spitzensportprogramm, das eine Sportkarriere möglich mache. „Aber genauso wichtig ist es uns, den Breitensport zu fördern, denn Ziel muss es sein, eine fitte Polizei zu sein und zu bleiben.“

NÖ Landespolizeipräsident Franz Popp führte aus, dass sowohl die NÖ Landespolizeidirektion als auch der NÖ Landespolizeisportverband ein Jahr lang bemüht waren, „die besten Rahmenbedingungen für diese Bundespolizeisportmeisterschaften zu schaffen.“ Er bedankte sich beim Land NÖ sowie bei allen in der Umgebung St. Pölten, die ihre Anlagen zur Verfügung stellen und wünschte „allen Sportlerinnen und Sportlern einen fairen und verletzungsfreien Wettkampfverlauf.“

„Sport ist ganz wichtig im Polizeiberuf, denn Sport gibt nicht nur einen körperlichen Ausgleich, wir brauchen ihn für unseren täglichen Dienstbetrieb“, betonte Bundespolizeidirektor Michael Takacs, denn die Anforderungen an Polizistinnen und Polizisten seien enorm.