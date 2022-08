Linien in NÖ fielen aus: Lösung bis Schulbeginn

Werbung

Dicke Luft bei der ÖBB. Wegen Personalmangels mussten bereits Postbus-Linien in Oberösterreich eingestellt werden. Nun wurden auch in Niederösterreich erste Tagesverbindungen gestrichen, wie der Vorsitzende des Postbus-Betriebsrates Robert Wurm informierte. „Es fallen keine kompletten Linien, sondern lediglich einzelne Fahrten aus. In den betroffenen Gemeinden geht es dabei um weniger als zwei Prozent des gesamten Kursvolumens“, erklärt Julia Krutzler, Pressesprecherin der ÖBB.

Um Ausfälle zu vermeiden, seien einige Dienste umgeschichtet worden. Den Grund für den akuten Mangel an Lenkerinnen und Lenkern sehe Wurm im Handeln des regionalen Managements und der Geschäftsführer, gab er vergangene Woche bekannt. Am Montag wurde ein 22-Punkte-Plan erarbeitet. Dieser umfasst unter anderem Regelungen zur Arbeitszeit, die Höchstgrenze an Überstunden pro Monat liegt nun bei 40 Stunde pro Woche.

Das Arbeitspensum darf pro Woche nicht 45 Stunden überschreiten. Es soll außerdem Prämien für jene Angestellte geben, die für ein Jahr unfallfrei bleiben. Weiters sind in den 22 Punkten Maßnahmen zur Schulung der Manager bezüglich des Umgangs mit Mitarbeitern festgelegt. Letztere waren für ihren Umgang mit den Angestellten in Kritik geraten.

„Spätestens zu Schulbeginn soll keine einzige Linie ausfallen, dafür wird alles unternommen“, versichert Wurm. In zwei Wochen sei bereits ein Meeting geplant, wo kontrolliert wird, ob besprochene Themen umgesetzt worden sind, heißt es vom Betriebsrat-Vorsitzenden. Derzeit werden Fahrer aus anderen Bundesländern engagiert.