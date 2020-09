Geld aus Geschäftskasse gestohlen: Trio festgenommen .

In Pottenstein (Bezirk Baden) sind am Dienstag drei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren festgenommen worden. Zwei von ihnen sollen zuvor einen dreistelligen Eurobetrag aus der unbeaufsichtigten Kasse eines Geschäfts in Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt) gestohlen haben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit.